Ezequiel Guazzora, prófugo por pedofilia: las pistas para encontrarlo y los últimos fallos de la Justicia en su contra

El periodista y ex precandidato a diputado Ezequiel Guazzora lleva 54 días a la fuga por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, con una captura dictada el 15 de agosto. Si quiere algún tipo de clemencia, algún tipo de alivio a su situación, entonces tendrá que presentarse ante la Justicia.

Este miércoles, una sala de turno en la Cámara de Casación integrada por los jueces Pablo Jantus y Gustavo Bruzzone tomó dos fuertes decisiones en su contra, en dos documentos distintos a los que accedió Infobae.

Primero, confirmó el rechazo de su pedido de exención de prisión, planteado por él mismo en una carta al Poder Judicial, algo que ya había sido decidido por la Sala IV de la Cámara. Guazzora había dicho algo insólito en esa carta, que fue citado por Jantus y Bruzzone. “Corren el riesgo de que me mantenga en esta situación durante todo el plazo de prescripción”, les amenazó.

Segundo, le negó al abogado Adrián Albor que se constituya como su defensor particular hasta que no se presente y se ponga derecho, “pues resulta en una actuación inaceptable para quienes se mantienen al margen de la autoridad de los magistrados”, afirmó la Sala IV, algo que fue ratificado en esta ocasión.

Albor dice al respecto, en diálogo con Infobae: “Ezequiel me dice que nunca estuvo con una menor de edad, ni mucho menos pagándole a la madre. Es muy injusto que no lo dejen tener ni siquiera un defensor, sin saber de qué se lo acusa. Concretamente, ni siquiera sabemos de qué se lo acusa, porque nos prohibieron el acceso a la causa”.

-Entonces, ¿por qué no se presenta y lo aclara él mismo?

-Porque para hacerlo se tiene que poner el traje a rayas y hacerlo desde el penal de Ezeiza. Sólo quiere defenderse sin tener que hacerlo desde la cárcel.

Para empezar, el delito que se le imputa no es excarcelable. En el rechazo de su exención de prisión, los jueces recordaron la imputación del expediente, literalmente comprar una violación de una adolescente de 15 años que le entregó una mujer de Lomas de Zamora, hoy procesada y con prisión preventiva por corrupción de menores y explotación económica de la prostitución.

Guazzora, recordaron los jueces, “habría pactado un precio con la madre de una menor para que le permita acceder carnalmente a ésta contra su voluntad en su domicilio; a tal fin, la joven habría concurrido a su vivienda con su progenitora, donde habrían colocado alguna sustancia en su bebida que la dejó adormilada, y así perpetrado el abuso mientras la madre consumía los estupefacientes que le habría provisto el encausado”.

Es decir, según la imputación, drogó a la hija para violarla, mientras la madre se drogaba también.

Por otra parte, “omitió presentarse en los comicios de las PASO para evitar su detención y no regresó a su domicilio luego del allanamiento en el que no fue habido, lo que demuestra que cuenta con recursos y se vale de facilidades para mantenerse oculto”.

Hoy, Guazzora es buscado por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal (UFECRI), el área a cargo de la captura de prófugos que encabeza el fiscal José Campagnoli, con tareas designadas a la Policía Federal. Varios detectives le siguieron el rastro. Llegaron a investigar a la familia de Guazzora, con un familiar muy cercano empleado del Poder Judicial, con una propiedad en la zona de Claromecó, sin encontrarlo. Se monitorean redes sociales, por otra parte. Cualquier indicio sirve.

Guazzora tiene otro motivo para seguir corriendo. Jantus y Bruzzone le recordaron que, si es condenado, se hará efectiva su condena previa, cuando recibió tres años de prisión en suspenso por cuatro hechos de coacción que datan de 2013, sufridos por su ex pareja, la ex diputada Stella Maris Córdoba. La condena fue confirmada en septiembre de 2022 por la Sala III de Mariano Hernán Borinsky, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa.

En aquella condena, se le impuso “fijar residencia, someterse al cuidado de un patronato, abstenerse de mantener todo tipo de contacto con Stella Maris Córdoba y realizar un curso sobre perspectiva de género”. La imputación completa es la de “coacción agravada por haber sido cometido con el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de un miembro de los poderes públicos”.

“Tal era la desesperación de Guazzora por mantener los privilegios que para él representaban las concesiones obtenidas gracias a su relación con la legisladora, que no dudó en amenazarla con contar todo lo sucedido al “Grupo Clarin” –medio comunicacional paradójicamente tan denostado por él públicamente-, llegando incluso a enviar –con inusitado despecho- correos electrónicos a funcionarios del más alto rango para perjudicar la carrera política de su ex pareja, objetivo que finalmente logró, pues la nombrada jamás volvió a ser incluida en una lista de candidatos”, recuerda un documento de la causa.

La chance de que el periodista -que fue precandidato de Principios y Valores, el partido encabezado Guillermo Moreno, antes empleado en blanco de la Auditoría General de la Nación y la Municipalidad de Merlo, entre otros empleos- evite a la Justicia por largo tiempo es notable. Hay un ejemplo ya clásico. El ejecutivo empresarial Leandro Martínez fue buscado durante tres años por supuestamente haber abusado de su sobrina, con un ataque filmado en un video que se volvió viral en enero de 2020. Evitó todos los intentos de capturarlo: se entregó en febrero de este año en una fiscalía de Moreno.