F1: Carlos Sainz y Ferrari, desde la pole, amenazan temporada perfecta de Red Bull

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) firmó este sábado la pole del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 (1:30.984), la quinta de su carrera y la segunda de forma consecutiva, tras la lograda en Monza, mientras que su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá séptimo en una carrera del domingo en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato, lo hará undécimo.

Sainz dominó en Libres 2, Libres 3 y en lo más importante hasta el momento, la clasificación. El español demostró que está en un gran estado de forma que le permitirá salir en primer lugar por segunda carrera consecutiva y volviendo a ganar la partida a su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, que finalizó en tercer lugar a 79 milésimas del mejor tiempo.

Segundo fue el británico George Russell, a solo 72 milésimas en una apretadísima lucha por la pole de la que el español Fernando Alonso se quedó lejos, a más de medio segundo (631 milésimas), a pesar de haber sido primero momentáneamente en el primer intento de la Q2.

Sin embargo, el bicampeón del mundo de F1 (2005 y 2006) y doble ganador del GP de Singapur (2008 y 2010) no pudo meterse entre las primeras posiciones y saldrá séptimo, por detrás del Haas del danés Kevin Magnussen.

La primera fase de la clasificación (Q1) demostró los peligros del angosto circuito de Singapur y de una última curva que, a la hora de la verdad, dando todo a una vuelta, sube exponencialmente la dificultad. Y así lo sufrió el canadiense Lance Stroll.

El compañero de equipo de Fernando Alonso en Aston Martin perdió el control del coche de la parte delantera y al contravolantear para intentar corregir la trayectoria se fue directo contra las barreras. Bandera roja, final prematuro de la sesión y 34 minutos de retraso para la Q2 por la limpieza de pista y arreglos necesarios.

Una Q2 en la que aguardaba la gran sorpresa del fin de semana, y de la temporada. Red Bull confirmó en clasificación las malas sensaciones que arrastraban desde los entrenamientos libres de un equipo que ha sido el claro dominador del campeonato, ya que ha ganado todas -14- las carreras de lo que llevamos de temporada.

Verstappen, vencedor en las diez últimas -la mejor racha de la historia de la F1-, cerró la clasificación en undécimo lugar a solo siete milésimas de pasar el corte; mientras que Pérez, quien trompeó en la primera curva de su vuelta rápida, finalizó en el decimotercer lugar.

No se veía a los dos Red Bull fuera de los diez primeros en la clasificación desde el Gran Premio de Rusia de 2018.

Además, Verstappen podría sufrir alguna penalización de puestos en parrilla ya que tiene pendiente dos investigaciones por parte de los comisarios de carrera. La primera en la Q1 por quedarse parado en la calle de boxes con el semáforo en verde, mientras que la segunda, en la Q2, por estorbar al japonés Yuki Tsunoda cuando este rodaba en su vuelta rápida.

Un lugar de salida de Max Verstappen y Checo Pérez que da esperanzas a sus rivales, especialmente a Ferrari con Carlos Sainz a la cabeza, de que por primera vez esta temporada el domingo no suene el himno de Austria en honor al equipo.

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), quien logró la pole este sábado para la carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, aseguró que su “objetivo” es “ganar” el domingo ya que “sería increíble” que fuera él quien lograse la primera victoria de un coche no Red Bull esta temporada.

“El objetivo es ganar mañana, sería increíble. Lo voy a dar todo, como hice en Monza. Nuestro ritmo de carrera es un interrogante todavía. Tendremos que centrarnos en hacer una buena tanda con los duros”, dijo en la señal internacional tras lograr el primer puesto para la parrilla del domingo.

«Hemos encontrado la configuración desde el principio y hemos ido fuertes en todas las sesiones. Me he centrado en que fuera una vuelta limpia y ha salido una buena vuelta para lograr la pole”, añadió. Una Carlos Sainz que logró su segunda pole consecutiva, tras la lograda en Monza hace 15 días.

“Es la historia de nuestra temporada. Tenemos buen coche en ciertas pistas y ciertas condiciones, como a una vuelta. Este circuito parece que nos viene bien. Nuestra debilidad es el ritmo de carrera, pero el equipo ha hecho un gran trabajo para progresar y entender el coche”, valoró.

“Tengo más confianza por la configuración de la pista. Es más fácil aguantar la posición aquí en Singapur que en Monza. Habrá que hacer una carrera a la defensiva porque parece que otros equipos tienen mejor ritmo de carrera que nosotros, pero confío en aguantar la posición”.

