F1: Max Verstappen se consagró campeón en una final apasionante e inolvidable

El neerlandés de Red Bull se lo ganó a Lewis Hamilton en la última vuelta y consiguió su primera conquista.

Max Verstappen se consagró campeón de la Fórmula 1 en la última vuelta, tras arrebatarle el Gran Premio de Abu Dhabi a Lewis Hamilton en un final para el infarto. De esta manera, el piloto de Red Bull de 24 años consiguió su primer título y dejó al de Mercedes con las ganas de superar a Michael Schumacher, con quien comparte el liderazgo en el historial con 7.

Si bien Mad Max tenía la pole position, no largó bien y Hamilton se quedó con la punta en el comienzo. De hecho, en la primera curva se generó una polémica donde al llegar a una curva a la izquierda Verstappen intentó superar al de Mercedes, pero llegó pasado, lo dejó sin lugar al británico, que tuvo que pasar por fuera de la pista.

Sin embargo, no fue sancionado ya que consideraron que el neerlandés lo dejó sin espacio en la pista para doblar y se vio forzado a cortar camino por la extensión del asfalto. Pese a eso, Hamilton pudo mantenerse primero durante gran parte de la carrera y su camino al título parecía un hecho.

No obstante, tras pasar a neumáticos blandos, Verstappen achicó la diferencia en el final, aunque nada era suficiente. A falta de diez giros el neerlandés se encontró con los rezagados y la diferencia quedó en 13,8 segundos.

Todo cambió en la vuelta 53 cuando Nicholas Latif, de Williams, tuvo un choque que obligó al ingreso del auto de seguridad y Verstappen aprovechó para ingresar en los boxes, implementó gomas blandas y se ilusionó.

Así fue como, debido al incidente, no se le permitió a Verstappen superar a los rezagados que quedaron detrás de Hamilton, pero luego la decisión fue revisada y en el giro final, con todo el público sorprendido ante la definición, superó a Hamilton para llevarse el triunfo en Yas Marina.

Tras la emotiva conquista, Mad Max afirmó: “Es increíble, estuvimos toda la carrera peleando. Es extraordinario lo que hizo el equipo y quiero agradecerles a ellos. Un poco, pero hay que agradecerle también a Checo, mi compañero, que hizo un gran trabajo. Adoro a mi equipo y les dije que podría estar con ellos por 10 o 15 años consecutivos”.

El piloto que en 2014, con 17 años y 164 días, se había convertido en el más joven en debutar en la Fórmula 1 se lleva la primera conquista de su historia y promete ir por más en los próximos años. ¿Podrá Hamilton lograr su octavo título en 2022?

Para finalizar cabe destacar que el español Carlos Sainz, de Ferrari, fue tercero. Los Alpha Tauri del japonés Yuki Tsunoda y del francés Pierre Gasly completaron el Top 5. El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), el británico Lando Norris (McLaren), el español Fernando Alonso (Alpine), el francés Esteban Ocon (Alpine) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) también entraron en los puntos.

El finlandés Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) se despidió de la F1 por la puerta de atrás. Debió abandonar la carrera en la mitad por un problema mecánico. A sus 42 años se retira de la Fórmula 1 luego de 19 temporadas en la élite y un título mundial con Ferrari en 2007.

