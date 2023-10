Facundo Moyano rompió el silencio y habló sobre su separación con Eva Bargiela

Tras la sorpresiva separación de Facundo Moyano y Eva Bargiela, los rumores, las versiones cruzadas y los reproches televisivos hicieron eco luego de que el político confirmara la ruptura en una entrevista en el ciclo Verdad/Consecuencia, programa de TN conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard. “Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó Duffard al hijo de Hugo Moyano. Sin querer dar demasiado detalles sobre el tema, contestó: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”. A raíz de esto, la modelo que actualmente participa del ciclo que conduce Marcelo Tinelli salió a contar su visión del tema y dijo que se enteró de su separación por los dichos de su pareja.

Aunque Moyano mantiene un perfil bajo a nivel mediático, este miércoles le preguntaron cómo estaba su separación y en una entrevista con Socios del Espectáculo habló del tema. “Lo dije en su momento, cuando me preguntaron y se lo había dicho a ella también. Acá nadie se enteró por televisión nada. Dije que estamos separados y es una situación que tanto Eva como yo estamos transitando de la manera que podemos y bueno, es algo que como dije recién no, no es bueno para ninguno de los dos”, comenzó diciendo el político.

“Esto es así, ella eligió estar en un lugar yo la acompañé de la manera que pude, no quise ser parte, yo respeto lo que ella decida, es una persona libre, una mujer con decisión y lo puede hacer”, reconoció Moyano sobre las versiones que indican que se habrían separado por la incorporación de ella al certamen de baile. “Ayer hablamos con ella, estaba muy dolida, nos dijo que para ella también era un punto final por el tema este que estás explicando vos ¿Pueden reconciliarse o ya no?”, indagó el cronista de El Trece.

En tanto Facundo respondió: “No, eso no corresponde que te lo conteste. En todo caso quedará en nosotros, con todo respeto te lo digo”, enfatizó. Además le consultaron si tuvo un romance con Romina Malaspina, con quien fue vinculado en las últimas horas tras su separación con Bargiela. “Es mentira, es mentira, lo desmiento totalmente, no la conozco”, cerró firme.

Por último, le consultaron por Nicole Neumann quien también fue su pareja y este martes se cruzó con Eva en un evento pero no se saludaron. “No, no tengo nada que agregar, ya dije lo que tenía que decir y eso no me corresponde”, concluyó Facundo.

Eva Bragiela habló del romance entre Moyano y Nicole Neumann

La modelo estuvo invitada a LAM, en donde le consultaron por su relación con su colega luego de que mostraran una entrevista en la que Nicole se negó a hablar sobre la versión que indica que no fue invitada al festejo de 15 años de su hija mayor, Indiana, con quien mantiene un conflicto desde fines del año pasado cuando eligió irse a vivir a la casa de su padre, Fabián Cubero, y su pareja Mica Viciconte.

“¿Qué pensás de Nicole?”, le consultó Ángel de Brito a su invitada, quien en una primera instancia intentó evadir la pregunta. “Nada, no tengo una opinión formada sobre ella”, aseguró Bargiela y agregó que cuando se enteró que Moyano había iniciado una relación con Neumann su enojo fue con él y no con ella. “Soy muy clara en esas cosas, si yo me tengo que enojar con alguien, me tengo que enojar con mi pareja. Me enojé, obviamente, pero eso se va muy viejo ya…”, consideró sobre lo ocurrido seis años atrás.

“Obvio que me dio bronca. No soy un robot, pero tengo claro con quién hay que enojarse cuando pasan las cosas”, agregó haciendo alusión a su ahora exmarido. Lo curioso del tema es que las declaraciones de Nicole fueron en el evento Pensá en Colonia, al que asistió Eva al finalizar su participación en LAM. Sí, las modelos estuvieron por un rato en el mismo espacio, aunque no se saludaron. “Ella una vez me mandó un WhatsApp a mí y como yo no le contesté y la bloqueé, quizás por eso no me saluda. Me pareció raro que me hable después de un tiempo. Dije ‘no, por acá no es’ y quedó ahí…”, indicó la modelo que no quiso revelar el contenido del mensaje que había recibido.