FAEN: «Las autoridades están dando respuestas a todas las inquietudes»

Compartir

Linkedin Print

Desde el centro de estudiantes Línea Azul de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se llevó tranquilidad a los alumnos, ya que en el marco del dictado de las clases mediante recursos tecnológicos, las autoridades de la casa de estudios están dando respuesta a todas las inquietudes del claustro estudiantil.

Según refirió Guillermo Quintana, presidente del centro de estudiantes Línea Azul-FAEN, en la unidad académica «hay inquietudes generales y también particulares”, mencionando como ejemplo las mesas extraordinarias de mayo.

«Los alumnos condicionales –aquellos a los que les falta una o dos materias máximo para regularizar o poder cursar años correlativos o subsiguientes- son los que más están preocupados y están atentos a cualquier novedad que surja desde la Universidad o desde la Secretaría Académica de la FAEN», dijo.

Hizo notar que «como es de público conocimiento, desde el 16 de marzo no tenemos clases presenciales, por lo que se está cursando a través de la modalidad virtual. Los profesores están adoptando ciertos métodos o sugerencias para la regularidad de los estudiantes como ser la asistencia de clases virtuales, videoconferencias y la presentación de trabajos prácticos».

Contó que «el pasado 4 de mayo salió una resolución desde el Rectorado, donde el rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler, sugiere a todos los docentes de la institución adoptar ciertas medias o metodologías de evaluación y regularidad de las materias».

A partir de esto, comentó, «los cuatro centros de estudiantes hemos concretado una reunión virtual y acordado ciertos planteos que no estaban contemplados, los cuales hicimos llegar al señor rector. Por ejemplo, la finalización del cuatrimestre, que estaba prevista para el 4 de julio, y este jueves el Rectorado emitió una nueva resolución, extendiendo la misma».

«Como todos los pedidos que estamos haciéndole al señor rector, esta no fue la excepción –destacó Quintana-. Se tuvo inmediata respuesta por parte de las autoridades, a los efectos de poder transmitirle tranquilidad al estudiante, sobre todo al del interior que está muy alejado en este contexto».

Informó que «estamos elevando una nueva propuesta al señor rector, que es extender la regularidad de todas las materias de los estudiantes de la Universidad en el plazo de un año, es decir, que aquel estudiante que no puede rendir su examen en el turno extraordinario de mayo ni tampoco en julio, ya que evidentemente esto va a continuar, pueda hacerlo en octubre o diciembre».

Remarcó a su vez que «en una primera instancia nos comunicarnos con el secretario de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Psgo. Rafael Olmedo, a quien le hemos expuesto las inquietudes de las cuatro unidades académicas. Le hemos comentado casos particulares y también generales y él se comprometió a ayudarnos».

PAU-UNaF

En otro orden, Quintana valoró la implementación del Programa Alimentario Universitario (PAU) de la UNaF, a través del cual se brinda el almuerzo a unos 600 estudiantes que por la pandemia del COVID-19 se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.

Subrayó que en el mismo “desde el centro de estudiantes hacemos un trabajo de acompañamiento que consiste en detectar aquellos alumnos que se encuentran en un estado vulnerable o una situación socioeconómica bastante complicada para poder asistirlos con este programa”.

Por último, reiteró las vías de contacto con el centro de estudiantes Línea Azul-FAEN: «Estamos en Instagram (Línea Azul Economía UNaF) y en Facebook (Centro de Estudiantes Línea Azul FAEN)».