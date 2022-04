Faltante de gasoil: «El problema es que el país siempre tuvo déficit de producción»

Compartir

Oscar Sotera, propietario de Axion, estación de servicio Los Sauces, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al faltante de gasoil que afecta fuertemente a Formosa.

“La demanda es la misma de siempre, no hay una demanda mayor a la época pre pandemia, el problema en Argentina es que siempre tuvo un déficit en cuanto a la producción, sería fácil si pudiéramos importar, el problema es que en el mercado doméstico local, se maneja un barril llamado criollo que está en el orden de los 55 dólares y en el mercado internacional en este momento está en unos 105 dólares, eso fluctúa minuto a minuto y nadie está dispuesto a poner la diferencia para importar el petróleo para poder procesarlo y hoy importar productos terminados porque hay una diferencia apreciable de precios, ese es el problema que siempre existió en el país, en este momento hay una serie de condiciones adversas, no hay dólares disponibles para ciertas actividades como la importación, se ha vuelto un poco duro abastecer al mercado doméstico, no hay una solución a la vista hasta tanto no se solucione el problema de quién va a poner el dinero para traer el combustible que siempre faltó en nuestro país”, expresó.

“Este es un problema de siempre, lo que pasa es que cuando empiezan a surgir las noticias de faltante de combustible la gente como que pretende acopiar, por ahí carga lo que no va a utilizar por el simple hecho de que pudiera llegar a faltar, ahí viene el quiebre de stock de algunas estaciones de servicio, quiebra una y se recarga la demanda sobre la que está más cerca, es como un dominó”, explicó Sotera.

Afirmó además que la logística de cada empresa proveedora “tiene una dimensión y entonces pretender agrandar la dimensión no es posible, van a enviar tanta cantidad de camiones como tengan diseñado y lo mismo con los productos disponibles, en este escenario dos o tres factores juegan en contra, hemos visto una masividad de gente cargando combustible ante el fin de semana largo, ahora la pregunta es porqué uno se lanzaría a viajar a sabiendas de que hay algunas dificultades pero no solo por la logística y la existencia de productos sino porque también merma la disponibilidad por el fin de semana mismo, la empresa que transporta dispone de menos choferes, nuestra compañía al mediodía de hoy deja de recibir pedidos por el fin de semana largo, así como la gente tiene el feriado, las empresas proveedoras, transportistas también tienen esa contingencia, es casi una consecuencia de ese fin de semana que todos vamos a disfrutar por ahí el abastecimiento sea menor”,

En ese marco contó que “a veces me río porque los días posteriores a Navidad o Año Nuevo la gente nos pregunta por qué no atendemos, pero nuestros empleados también quieren gozar, tienen el mismo derecho, pueden disfrutar del mismo tiempo que disfruta la gente esos días. Nosotros trabajamos 365 días al año, a veces se vuelve muy duro sostener este ritmo, también lo hacen los transportistas, es un ritmo bastante duro de trabajo, seguramente en algún momento cuentan con menos personal porque tienen que disponer de descanso, de vacaciones como también disponemos nosotros. Este fin de semana en particular es casi seguro que va a haber una menor cantidad de camiones que viajen transportando combustible en el orden de fin de semana largo que vamos a gozar todos”, expresó.

Otras estaciones

Según pudo saber este medio, en la previa del fin de semana largo por la celebración de Pascuas, diferentes estaciones de servicio de la ciudad ya no contaban con combustible como el caso de Bigatti que solo tenía Infinia.

Asimismo en las estaciones de Circuito Cinco no había Diesel 500, solo Premium y Super hasta el mediodía, ya que aguardaban que a las 16 horas llegue un camión que podría cubrir un poco la alta demanda.

En la estación Axion que está en Padre Patiño y España solo había nafta Premium y en la YPF de Néstor Kirchner y Pantaleón Gómez tampoco había Diesel 500.

Por su parte, en la YPF de la Pantaleon Gómez y avenida Gutnisky no había gasoil de ningún tipo, solo nafta Súper y Premium.

