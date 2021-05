Familias de distintos asentamientos volvieron a reclamar la entrega de módulos habitacionales

Compartir

Ayer por la mañana, familias que habitan en distintos asentamientos de la ciudad realizaron una movilización para reclamar, una vez más, la entrega de módulos habitacionales y denunciar que la misma se haga con “transparencia”, aseverando que hay personas que llegan a estos lugares y a los pocos días ya son ubicadas en una casilla.

Los habitantes de asentamientos como el Lisbel Rivira y San Antonio II se ubicaron a unos 200 metros de la ciclovía con carteles que pedían un techo digno.

Una mujer presente en el lugar, expresó que “nosotros hicimos esta movilización para reclamar los módulos, hace poco la gente se enojó porque llegaron y llevaron a una familia que hace poco entró, es como todo un acomodo, vinieron a escondidas y se los llevaron, cuando nos fuimos para hablar se fueron. Hacemos una marcha para que se hagan cargo de lo mal que están trabajando con las personas porque hay familias que están hace mucho y no puede ser que vengan a llevar a esos que hace poco entraron”.

Aseveró en ese sentido que “éramos más los que estábamos reclamando, pero cuando vieron la policía muchos se asustaron y se fueron, sabemos que estamos en fase 1, pero también sabemos la necesidad que tenemos, gracias a Dios acá no hay coronavirus ni nada de eso, pero también está el hambre, mucha gente no puede salir a trabajar por esto de la fase 1, también está la desigualdad, el gobierno siempre habla de salvar las vidas pero qué vidas van a salvar teniendo abandonada a la gente”.

Explicó que decidieron movilizaron debido a que “vivimos en malas condiciones y se acercan días de lluvia, somos conscientes de eso por eso salimos a hablar, se vienen días feos, inundaciones, y empieza a filtrar el agua, llega también el invierno, se nos complica la vida, no es que salimos porque queremos hacer problemas, no cortamos la ruta ni nada, solo salimos para que el gobierno escuche nuestras necesidades”.

Otro vecino presente en la protesta dijo que “organizamos esta movilización para ser escuchados, en nuestro asentamiento no entra ninguna autoridad a ver cómo estamos, ellos sacan gente a escondidas y los que llevamos cuatro o cinco años ahí sufriendo con nuestros chicos seguimos en la misma, está muy mal como ellos trabajan por eso salimos a reclamar la forma en que trabajan y un módulo, la situación en la que vivimos es mala, algunos tienen sus casas de chapa, de bolsitas, más con este cambio de clima que viene es imposible estar con las criaturas ahí”.

“Yo estoy acá hace dos años, el viernes pasado vinieron algunas autoridades, se comunicaron con una sola persona de acá y la sacaron para llevarla a un módulo, al resto no nos hacen caso y somos 30 familias que ya fuimos censadas cuatro veces”, expresó.

“Todavía no tenemos ninguna respuesta y eso es lo que necesitamos, así no podemos seguir y nos tienen que dar una solución”, pidió el poblador de la zona.

