Federal A: Chaco For Ever sufrió, pero pasó de ronda

Compartir

Linkedin Print

Con dos tantos de Cáceres, el primero de penal, For Ever consiguió un importantísimo triunfo ante Sansinena y clasificó a cuartos de final en la pelea por el segundo ascenso. El próximo rival: Deportivo Madryn, el viernes, en el Juan Alberto García.

Julio Cáceres, festejando el primer gol. For Ever ganó y pasó a cuartos (Foto: gentileza César Fernández).

En un partido parejo, donde For Ever volvió a mostrar dudas en cuanto al juego, el conjunto de Cravero superó este domingo por 2 a 0 Sansinena de General Cerri con dos goles de Julio César Cáceres y avanzó a cuartos de final de los play off del Federal “A” de fútbol en la lucha por el segundo ascenso. El próximo rival del “Negro” será Deportivo Madryn. Se jugará a partido único el viernes en el “Juan Alberto García”.

Sintesis

FOR EVER (2): Gastón Canuto; Humberto Vega, Rodrigo Lechner, Alan Giménez y César More (41ST Ramiro Alderete); Claudio Santa Cruz (15ST Oscar Gómez) y Emanuel Díaz; Diego Magno (24ST Leonardo Valdez), Ricardo Villar (15ST Marcos Fissore) y Juan Pablo Varona (24ST Jonathan Medina); y Julio Cáceres. DT: Daniel Cravero.

SANSINENA (0): Matías Vacaneo; Tomás Terrugi (41ST Lucio Pruneda), Carlos Giménez, Maximiliano Tormann, y Hernán Sosa (A); Tomás Segovia (23ST Dan Scalco), Emanuel Tamalet (A), Matías Montero (23ST Gonzalo Bares), Antu Hernández; 8 Matías Mayer (9ST Maximiliano Bowen) y Alejandro Delorte. DT: Marco González.

Goles: 37PT Julio Cáceres (FE), de penal, 46ST Julio Cáceres (FE)

Incidencias: 35PT Expulsado Hernán Sosa (S), 9ST Expulsado Humberto Vega (FE), 46ST expulsado Emanuel Tamalet (S)

Árbitro: Luis Orlando Lobo Medina (Tucumán). Asistentes: Leila Argañaraz (Tucumán) y Víctor Rojas Aguirre (Corrientes). Cuarto: Jorge Nelson Sosa (Corrientes). Estadio: Juan A. García, de For Ever.

Sarmiento también

avanzó de fase

Sarmiento consiguió una muy buena victoria como local en el Centenario, por 2 a 1 ante Huracán Las Heras de Mendoza, y por la primera eliminatoria del torneo Federal “A”. Sebastián Parera a los 28 minutos del primer tiempo abrió el marcador, lo igualó de penal Maximiliano Herrera a los 32 minutos de la misma etapa, de penal; y desequilibró Tomás Berra de cabeza, a los 13 minutos de la etapa complementaria.

Ahora el “Decano” por los cuartos de final, enfrentará como visitante a Douglas Haig de Pergamino, el viernes 22, que dejó en el camino a Defensores de Pronunciamiento.

Compartir

Linkedin Print