Federal A: con un “Pepe” Ledesma intratable, Olimpo goleó a Sansinena

Con tres goles del formoseño Diego Ledesma en 9 minutos (y otro golazo de Guille antes), el aurinegro venció a Sansinena por 4 a 1.

Como en las películas en las que un momento exacto da el giro necesario para que se desate el desenlace final, el triunfo de Olimpo ante Sansinena, por 4 a 1, y tuvo ese instante que lo cambió todo.

El primer éxito del aurinegro ante un equipo de la Liga del Sur desde que arribó al Federal A, se comenzó a gestar en una corrida de Ivo Di Buo.

El juvenil olimpiense creyó en un imposible y corrió una pelota que parecía que se moría por fuera de la línea lateral. Se la ganó de vivo a Federico Pérez y puso un gran centro para que Diego “Pepe” Ledesma fulmine de cabeza a Julio Arias: 2 a 1 en 19 minutos del segundo tiempo. ¡Bienvenidos al huracán “Pepe”!

Dos goles más de Ledesma a los 24 (tras un rebote corto del arquero) y 29 minutos (de arremetida) le dieron una justa victoria a Olimpo, aunque algo exagerada en el marcador.

En un partido de esos que se han visto miles de veces en la categoría, el equipo que conduce Carlos Mayor y el cerrense jugaron un primer tiempo lleno de fricción y con poco fútbol, en una cancha que se mostró algo incómoda para los jugadores en los primeros minutos.

Ninguno de los dos se guardó nada y presionó en cada centímetro del campo de juego, haciendo -de a ratos- un partido difícil de ver. Ambos entendieron a la perfección que esa era la forma que pedía la tarde y el trámite se desarrolló en un contexto de paridad, aunque la visita fue algo mejor e intentó llegar por los costados con Hadad y un buen partido de Seimandi llegando.

El local tuvo como mejor y única arma la pelota parada, finalmente la encargada -como casi siempre- de abrir un partido de esos que en los que cuesta sumar pases y ser profundo. A los 9, hubo un remate desde afuera de Bianchi, que fue controlado para Guido Villar, arquero de Olimpo. A los 16, avisó el Aurinegro con un cabezazo de Ferreyra que se fue por arriba.

A los 31 minutos, Brian Guille aprovechó un tiro libre en la puerta del área (no pareció mano de Giménez en la previa) y la clavó en el ángulo de Arias con muchísima calidad. 1 a 0.

Luego, a los 40, Bowen fue el más pícaro en tierra de gigantes y desvió un cabezazo del propio Giménez para igualar el trámite.

El comienzo del complemento había mostrado mejor plantado al dueño de casa, que acorraló a Olimpo en los primeros minutos y no lo dejó hacer pie.

No obstante, volvió a carecer de profundidad y nunca logró ser peligroso en los metros finales. A los 16, llegó al fondo López Alba, centro por abajo y Ledesma remató al cuerpo del arquero.

Esto era un aviso de Olimpo de lo que iba a seguir, ya que a los 19 llegó la corrida del recién ingresado Di Buo, el cabezazo de Ledesma y la ráfaga de 9 minutos en las que el aurinegro fue 100% eficaz y aprovechó todas las falencias de Sansinena, que perdió la brújula y cedió oportunidades por todos lados en poco tiempo.

Aprovechando su buen momento, Olimpo se llevó una merecida alegría de Cerri metiendo cuando tuvo que meter y jugando cuando la fricción le dio un respiro y el marcador ya era su aliado.

El tiempo dirá si el viento del huracán “Pepe” le servirá para levantar vuelo de una vez y para siempre. Al menos, por ahora, le sirve para disfrutar de una semana de alegría y alejar varios fantasmas.

Festejo accidentado

Diego Ledesma tuvo una tarde soñada, pero que no terminó de la mejor manera.

Tras marcar el cuarto gol (el tercero en su cuenta personal), el delantero de Olimpo sufrió un importante corte en la tibia de la pierna izquierda al chocar contra el palo izquierdo del arco.

El formoseño debió salir reemplazado inmediatamente y fue suturado por el médico del plantel, Federico Zurita, en el Hospital Raúl Matera.

