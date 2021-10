Federal A: Cuevas y Romero buscan mantenerse en el 11 titular de For Ever

Compartir

Linkedin Print

For Ever cambia. Está obligado a hacerlo ya que el zaguero Yair Marín, el lateral izquierdo César More y el volante central Oscar “Gomito” Gómez acumularon en el 0-0 ante Racing de Córdoba sus quintas tarjetas amarillas. Así, los tres se perderán el choque de este domingo, a las 19, ante Gimnasia en Concepción del Uruguay, por la 29ª y penúltima fecha de la zona Norte del Federal “A”.

El DT Daniel Cravero realizará tanto este jueves por la tarde (a las 17 en el «Juan Alberto García») como en la práctica del viernes los ensayos futbolísticos de la semana en los que definirá el 11.

Se presume que David Valdez ingresaría por Marín, que César More volvería a jugar de “3” por Elgorriaga y que Gonzalo Alarcón podría jugar de “5” por “Gomito” Gómez. Y no se descarta que haya otras variantes, como el ingreso de Marcos Giménez por Cuevas en el lateral derecho y la posibilidad de que Cristian Ibarra (de buen segundo tiempo) se meta en el equipo por Matías Romero.

El probable 11: Gastón Canuto; Pablo Cuevas o Marcos Giménez, David Valdez, Marcos Fissore y César More; Lucas Jofré, Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Barinaga y Cristian Ibarra o Matías Romero.

For Ever buscará ganar en tierras entrerrianas para empezar a asegurar quedar en el cuarto lugar del grupo, cuestión que le permitirá jugar como local la primera serie de los play off por el segundo ascenso. El Reducido comenzará en noviembre.

A falta de dos jornadas, el elenco de Cravero marcha cuarto y aventaja por tres puntos a Sportivo Las Parejas y Defensores de Pronunciamiento, que están en el quinto y sexto lugares respectivamente.

El “lobo” entrerriano, rival del domingo, se quedó sin chances de clasificación a los play off y viene de caer por 4 a 0 ante Central Norte en Salta.

El árbitro del domingo será Fernando Marcos (Bahía Blanca), asistido por Leopoldo Gorosito (Río Colorado) y Marcos Hourticolou (Coronel Dorrego). El cuarto: Juan Nebbieti (Río Colorado).

SE FUE ACOSTA

Ricardo Acosta ya no entrena en For Ever. El mediocampista decidió terminar su vínculo con el “Negro” tras hablar con la dirigencia y aducir problemas personales.

De esta manera, el volante ya no forma parte del plantel. El futbolista era una opción siempre a mano por Cravero. Si bien no era titular (sólo jugó un puñado de partidos desde el arranque a lo largo de la temporada), siempre ingresaba en los segundos tiempos y era tenido en cuenta por el DT. Llamó la atención su salida teniendo en cuenta que falta muy poco para la finalización del torneo (como máximo seis partidos).

Compartir

Linkedin Print