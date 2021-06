Federal A: Cuevas y Romero titulares en la victoria de For Ever

Compartir

Linkedin Print

Con un gol agónico de “Cachilo” Santa Cruz, que entró en el ST, For Ever venció 2-1 al “Depro” en el “Gigante”, en el regreso del fútbol. El otro lo hizo Acosta de penal. El “Negro” sigue a 5 puntos de Racing. Ahora, “Defe” en Villa Ramallo.

Sin la presión asfixiante habitual y con las consecuencias que deja el Covid-19, For Ever logró un importantísimo triunfo ante Defensores de Pronunciamiento por 2 a 1, en duelo jugado este lunes por la tarde en el “Juan Alberto García” por la 7ª fecha del Federal “A” de fútbol. Ricardo Acosta, de penal, abrió el marcador, empató Fissore en contra, y finalmente Claudio “Cachilo” Santa Cruz, de arremetida, metió el 2 a 1 para conseguir un enorme triunfo. Así, el “Negro” se afianza como escolta en la zona norte del Federal “A”. En la próxima fecha visitará a Defensores de Villa Ramallo.

FOR EVER (2): Gastón Canuto, Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín, César More; Lucas Jofre, Oscar Gómez, Ricardo Acosta, Leandro Allende, Cristian Ibarra y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

DEFENSORES PRON. (1): Sergio Correa; Yair Gurnel, Milton Alvez, Iván Valente, Maximiliano Villagrán; Mauro Gutiérrez, Alejandro Rizzo, Johan Laureiro, Walter Bravo; Héctor Echagüe y Lautaro Robles. DT: Sergio Chitero.

Goles: 2PT Ricardo Acosta (FE), 32ST Marcos Fissore (FE), en contra, 39ST Claudio Santa Cruz (FE).

Cambios: 21ST Jorge Rossi x Walter Bravo (DP), Enzo Da Silva x Mauro Gutiérrez (DP), Claudio Santa Cruz x Ricardo Acosta (FE), Luis Leguizamón x Matías Romero (FE), 28ST Jorge Sampayo x Johan Laureiro (DP), 38ST Marcos Giménez x Pablo Cuevas (FE), Maximiliano Osurak x Lucas Jofre (FE), 39ST Kevin Meyer x Alejandro Rizzo(DP), 40ST David Valdez x Cristian Ibarra (FE)

Incidencia: 50ST Jorge Sampayo (DP), expulsado.

Árbitro: Jorge Nelson Sosa. Asistentes: Sergio Pérez y Andrés Franco. Cuarto: Víctor Rojas (todos de Corrientes). Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.

Sarmiento ganó en Concepción

Sarmiento, con tres goles del “Tanque” Silba y otro de Cañete, le ganó 4 a 2 a Gimnasia en CdU. Sotto y González los tantos de los entrerrianos. El “Decano” se acercó a la zona de clasificación tras obtener su segunda victoria.

Sarmiento obtuvo un gran y merecido triunfo en Concepción del Uruguay ante Gimnasia que le sirve para acomodarse en la tabla. Fue 4 a 2 con tres goles de Luis Silba y otro de Gonzalo Cañete. Javier Sotto y Roque González, los tantos del local. Todo válido este lunes por la 7ª fecha de la zona Norte del Federal “A”.

Compartir

Linkedin Print