Federal A: están los días, horarios y árbitros de la décima fecha

Salieron las designaciones para los partidos de For Ever y Sarmiento. Ambos jugarán el sábado. El “Negro” visitará desde las 15 a Crucero con Nahuel Viñas (Alcorta) y el “Decano” recibirá 15.30 a Boca Unidos con Nelson Bejas (Tucumán).

Ya están las designaciones. El Consejo federal de AFA dio a conocer los árbitros para la 10ª fecha de la zona Norte del torneo Federal “A” de fútbol y los dos equipos chaqueños ya saben día, hora y jueces para sus respectivos partidos.

For Ever jugará el sábado a las 15 a Crucero del Norte en Garupá con el arbitraje de Nahuel Viñas, de Alcorta. Mientras que Sarmiento enfrentará en el “Centenario” a Boca Unidos de Corrientes con Nelson Bejas, de Tucumán, como juez principal. La 10ª fecha se jugará viernes y sábado (y no domingo) porque la 11ª jornada se adelantará al miércoles 7 de julio.

TODA LA 10ª FECHA

Viernes 02-07

-A las 17.15, Sp. Belgrano de San Francisco-Sportivo Las Parejas. Árbitro: Enzo Silvestre. Asistentes: Mariano González y Maximiliano Moya (terna de Santa Fe). Cuarto: Fernando Rekers (Córdoba).

Sábado 03-07

-A las 15, Crucero del Norte-For Ever. Árbitro: Nahuel Viñas (Alcorta). Asistentes: Gonzalo Ferrari y Sebastián Osudar (ambos de Rosario). Cuarto: Ángel Ayala (Corrientes).

-A las 15, Defensores de Pronunciamiento-Douglas Haig de Pergamino. Árbitro: Jorge Nelson Sosa. Asistentes: Víctor Rojas Aguirre y Sergio Pérez. Cuarto: Andrés Franco (todos de Corrientes).

-A las 15.30, Def. de Villa Ramallo-Gimnasia de Conc. del Uruguay. Árbitro: Brian Ferreyra (Venado Tuerto). Asistentes: Hugo Fleitas (Rosario) y Patricio Destéfano (Saladillo). Cuarto: Martín Nardelli (Luján).

-A las 15.30, Sarmiento-Boca Unidos de Corrientes. Árbitro: Nelson Bejas. Asistentes: Diego Rodríguez Fernández y José Ponce (terna de Tucumán). Cuarto: Mariano Agli (Oberá).

-A las 15.30, Unión de Sunchales-Racing de Córdoba. Árbitro: Guillermo González. Asistentes: Fernando Brillada y Rodrigo López. Cuarta: María Ríos (todos de Resistencia).

-A las 15.30, Gimnasia y Tiro de Salta-Juv. Unida de Gualeguaychú. Árbitro: Francisco Acosta. Asistentes: Emilio Maguna y Néstor Cáceres. Cuarto: Luis Ortiz (todos de Santiago del Estero).

-Libre: Central Norte de Salta.

