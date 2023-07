Federal A: la Franja sumó una nueva derrota

San Martín perdió en Salta, jugó un buen partido pero cayó 1 a 0 ante Juventud Antoniana, el gol lo hizo Gonzalo Gómez, en lo que va de la competencia el «Franjeado» perdió los cuatro partidos que disputó en Salta en este año.

Partido raro porque mejoró y mucho el equipo del «Pelado» Velázquez que pese a perder mereció mejor suerte.

En la primera mitad en los primero minutos el local tuvo dos; la primera un remate de Claudio Burgos y la segunda de Agustín Favre pero que carecieron de puntería, respondió San Martín con un tiro libre de Oscar Chiquichano que se fue arriba y un remate de Leandro Rodríguez que pecó de egoísta porque remató en vez de tocar y se fue afuera.

La última del primer tiempo fue un disparo de Agustín Favre que volvió a responder el «1» del elenco formoseño.

En el complemento Enzo Vargas tuvo dos pero volvió a responder David Correa, pero el que no falló fue Gonzalo Gómez para poner el 1 a 0.

Después del gol San Martín busco pero como viene ocurriendo en los últimos partidos falló en la puntería.

Perdió San Martín y se vuelve con las manos vacías, en la próxima fecha recibirá a Boca Unidos de Corrientes.

Síntesis

Juventud Antoniana 1: Carlos López Rubio; Martín Correa, Martín Albarracín, Facundo Ruiz y Maximiliano Martínez; Agustín Favre, Gonzalo Gómez (José Vanetta) y Martín Esparza; Enzo Vargas (Lucas Nallín), Claudio Burgos y Maximiliano Gauto González (Juan Romero)

DT Gabriel Basta

San Martín 1; David Correa; Leandro Beterette, Rolando Serrano, Sebastián Garay y Tomás Romero (Alejandro Benítez); Oscar Chiquichano, Gianfranco Alegre (William Cárdenas); Marcelo Bobadilla y Leandro Rodríguez (Lucas Bazán); José Aguirre (Ariel Vega) y Hernán González (Rodrigo Bernal)

DT Diego Velázquez

Gol: 18′ ST Gonzalo Gómez (JA)

Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán)

Asistentes: Leila Argañaraz (Tucumán) y Maximiliano Moya (Santa Fe)

Cuarto Árbitro: Rodrigo Ballestero (Tucumán)

Estadio: Padre Ernesto Martearena

Triunfo clave de Boca Unidos

Triunfo clave de Boca Unidos ante En el encuentro correspondiente a la 19º fecha de la Zona 4, con la que se puso en marcha la tercera ronda del Torneo Federal «A», Boca Unidos consiguió volver a festejar en el «Leoncio Benítez» al derrotar a Sarmiento de Resistencia por 1 a 0. El «aurirrojo» consiguió un triunfo clave para instalarse en los puestos de clasificación a los playoffs. El la próxima jornada el equipo correntino deberá visitar a San Martín de Formosa.

En el inicio del encuentro Boca Unidos salió decidido a atacarlo a Sarmiento, siendo intenso, yendo a presionar en el campo de su rival, que no podía salir del asedió del elenco local. Luego de esos primeros minutos, el elenco chaqueño comenzó de a poco adelantar sus líneas, tratando de salir del fondo y emparejar el trámite. A los 9´, Saúl Abecasis perdió el balón en la salida, la recuperó el «decano», que derivó en un centro por abajo de Gonzalo Cañete, que le terminó quedando al goleador Franco Olego, quién se acomodo y remató de derecha, y la pelota pego en el palo del arco defendido por Lucas De León, y así Sarmiento tuvo la primera oportunidad de abrir el marcador en el «Leoncio Benítez».

A los 14´, nuevamente iba a llegar el elenco chaqueño, luego de un tiro libre, el balón cayó en el corazón del área de Boca Unidos, y el marcador central Franco Domínguez cabeceo sólo, pero el balón se fue desviado. A los 16´, luego de una buena jugada de Joaquín Livera desde la izquierda, donde pudo tirar el centro, que terminó cruzando casi todo el área chica del «decano», y Matías Moravec no pudo parar el balón y se le terminó escapando una muy buena oportunidad al elenco de la ribera correntina.

A los 19´, luego de una buena combinación de pases de Sarmiento, le terminó quedando el balón a Maximiliano Resquín, quién remato de zurda, y la pelota se fue por encima del arco defendido por Lucas De León. A los 24´, Mariano De Col se la terminó llevando de rebote, habilitó a Carlos Salom, quién entró al área, pero cuando se quiso acomodar, el balón se le escapó, y quedó mansita en las manos del arquero Emilio Di Fulvio.

A los 28´, nuevamente Mariano De Col desbordando por el sector derecho, que logró sacarse de encima a la marca con un caño, pudo tirar el centro cruzado, pero no alcanzo a conectar Carlos Salom, y el balón terminó siendo despejado por la defensa de Sarmiento. A los 36´, la recuperó Saúl Abecasis, quién habilitó con un pase cruzado a Toni Medina, que dentro del área sacó el disparo de derecha, pero el balón de fue muy cerca del palo derecho del arco de Sarmiento.

Sobre el cierre a los 42´, Antonio Medina presionó en la salida del equipo visitante, pudo recuperar la pelota, encaró hacia el arco y en lugar de definir, busco habilitar a Matías Moravec, que se paso y no pudo conectar el balón, pero la jugada siguió, y Joaquín Livera envió el centro, el cual alcanzó a peinar Carlos Salom, y le terminó quedando nuevamente a Medina que sacó el remate para convertir, pero el árbitro asistente levantó su bandera, ya que el delante de Boca Unidos estaba en posición adelantada.

En el inicio de la segunda parte, a los 2´ luego de un centro desde la derecha de Gonzalo Cañete, el balón cruzó todo el área de Boca Unidos, y le terminó quedando a Maximiliano Resquín, quién remató pero la buena salida de Lucas De León, que tapó con su cuerpo, evitó la apertura del marcador para el «decano». Boca Unidos no estaba cómodo en el partido, era superado por Sarmiento, que desde el inicio del segundo tiempo lo fue llevando contra el arco de Lucas De León.

A los 17´, luego de un despeje de cabeza de Joaquín Livera hacia el centro, le terminó quedando a Diego Auzqui, quién le pegó de zurda, y el remate se fue cerca del palo derecho del arco «aurirrojo». A los 27, luego de una buena jugada de Tobías Coppo, desbordo por izquierda, tiró el centro atrás para la aparición de Carlos Salom, que terminó definiendo con un fuerte remate para poner en ventaja a Boca Unidos, en un momento donde los dirigidos por «Pipa» Estévez eran superados por el «decano».

A los 39´, tras una combinación entre Francisco Esteche y Antonio Medina, le terminó quedando al «Toni», quién remato de sobre pique, pero el balón se fue al costado del palo izquierdo del arco defendido por Emilio Di Fulvio. A los 47´, tuvo la última Sarmiento, luego de un centro al área, la pelota le quedo picando a Emanuel Cuevas, que sacó un fuerte zurdazo, pero el balón se fue por encima del arco correntino. Así Boca Unidos se encamino a una nueva victoria en el barrio 17 de Agosto, donde volvió a festejar luego de dos empates consecutivos, y se pudo tomar revancha de Sarmiento de Resistencia, quién había sido el único equipo que lo derrotó en el «Leoncio Benítez» en la temporada.