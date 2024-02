Federico Gomes Gerth “interrumpió el contrato” para desembarcar en el Académico de Viseu

El fútbol argentino vive horas de preocupación con los casos de las partidas de Valentín Barco al Brighton, el Diablito Echeverri al Manchester City y Santiago Castro a Bologna de Italia. Otra promesa del país también forzó su salida del país: el arquero Federico Gomes Gerth decidió marcharse de Tigre para recalar en un equipo que milita en la segunda división de Portugal.

El arquero de 19 años fue el único sparring que llevó a Qatar la selección argentina que ganó el Mundial de la mano de Lionel Scaloni. Luego, fue el guardametas de la Sub 20 durante un tramo del Sudamericano clasificatorio y en el Mundial de la divisional que se disputó en el país durante el año pasado. Tenía contrato vigente hasta fin de año en el Matador, pero forzó su despedida.

“Federico Gomes Gerth decidió interrumpir el contrato que lo ligaba a nuestra institución. El arquero manifestó la intención de no extender su vínculo que finalizaba en diciembre de 2024. Se acordó la salida anticipada del jugador, donde el club mantendrá un 25% de los derechos económicos”, informó Tigre en sus redes sociales, dejando en claro que debió conseguir un acuerdo de emergencia para no perder por completo al juvenil.

¿Su destino? Por demás curioso: Académico de Viseu Futebol Clube, que milita en la segunda división del fútbol de Portugal desde la temporada 2013/14 y actualmente está en la mitad de tabla. Este club, que nació en 1914, debió ser refundado en 2006 tras sufrir problemas económicos y, luego de conseguir varios ascensos, lleva una década en la segunda portuguesa.“Bienvenido Federico Gomes. El portero de 19 años ha firmado contrato profesional con el académico de Viseu hasta junio de 2027″, lo presentaron en las redes sociales del elenco portugués. Aunque también detallaron su carrera en el sitio web aclarando que se inició en Tigre a los 8 años, fue capitán de la Reserva y hasta contabilizó un paso por el banco de suplentes en la Copa Libertadores. Sin embargo, el futbolista de 1.93m no llegó a debutar oficialmente en el Matador, donde sus estadísticas destacan apenas cuatro apariciones entre los relevos del plantel profesional.

“Es uno de los porteros jóvenes con mayor potencial del fútbol argentino. Al punto de haber formado parte de la historia de la selección campeona del mundo en Qatar 2022: tenía sólo 18 años cuando fue el jugador número 27 convocado por Lionel Scaloni, técnico de Argentina, para seguir desde adentro un memorable recorrido de los hombres que ganaron la parte más importante del fútbol mundial, liderados por Messi y compañía”, lo presentaron. Hay que destacar que actualmente parecía correr desde atrás en la consideración Néstor Pipo Gorosito, quien utilizó en las dos fechas del torneo al ex Racing Matías Tagliamonte como titular (25 años) y llevó al banco a Felipe Zenobio (23 años).