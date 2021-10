Femenino: Corrientes Básquet hace su presentación ante Rocamora

Compartir

Las chicas de Corrientes Básquet inician su camino en la Liga Nacional Femenina 2021 este sábado enfrentando a Rocamora de Concepción del Uruguay.

Por la primera fecha de la Liga Nacional Femenina, Corrienets Corrientes saltará a la cancha este sábado para hacer su debut en la temporada enfrentando a Rocamora de Concepción del Uruguay.

El encuentro se jugará en el mítico estadio «Héctor Etchart» del club Ferro Carril Oeste desde las 14 hs, y se podrá ver en vivo a través de la señal de DeporTV.

En tanto que el camino de las chicas conducidas por Renato Novatti seguirá el día domingo cuando tengan que medirse con el equipo local Ferro Carril Oeste, desde las 21:30 hs. Así el equipo correntino cerrará su primer fin de semana de competencia en Capital Federal, sede de las dos primeras jornadas del certamen.

Desde el armado y la proyección, posiblemente Corrientes Básquet se postule desde el arranque como uno de los grandes protagonistas. En el torneo pasado tuvo algunos sinsabores, porque tuvo algunos resultados negativos que quizá no merecía, perdiendo varios partidos en el cierre y sin poder plasmar su buen rendimiento en los fríos números. Pero no quiere que esto vuelva a repetirse, y por tal motivo no sólo conformó una muy buena plantilla desde los nombres sino que además arrancó a trabajar con algunas semanas de anticipación, para conseguir esa comunión tan necesaria dentro del equipo. Para esta oportunidad, Renato Novatti será el nuevo entrenador, en reemplazo de Diego Checenelli.

Es cierto que no tendrá algunos buenos valores del último torneo porque ya no estarán Ana Paz ni Abril Ramírez, tampoco Julia Centurión (todas partieron a la Liga de Uruguay), Iara Navarro (becada en el Lake Region State College de Estados Unidos) y Cande Foresto (refuerzo de Berazategui). Pero en este panorama, y a pesar de las mencionadas partidas, sostuvo a quien fue su jugadora más regular y figura: Sofi Cabrera, determinante desde la revolución de su juego, su capacidad de resolución y con puntos en la mano (15.4 unidades, 4.7 rebotes y 2.7 asistencias).

Además, el golpe de timón dentro del mercado se dio primero con la llegada de Agus Leiva, pivote de Selección y una de las jugadoras que promete ser no sólo el faro del equipo dentro de la pintura sino además uno de los grandes focos que tendrá el torneo, por lo determinante que resulta tras ser subcampeona en Brasil con el Blumenau. Y no sólo se conformó con fichar a la mendocina, sino que en los últimos días contrató a Adrianna Murphy, una base-escolta estadounidense de 24 años que viene de jugar en la NCAA con las Tigers de Missouri State University, jugadora veloz, de buen manejo y anotación.

Si a todo esto le agregamos que también se hizo de los servicios de jugadoras como Malvina D’Agostino (ex Quimsa) y Candela Chiaia (ex Rocamora), que reforzarán más ese juego interior donde se mantienen Mica Piazza, Guada Almozni y Celeste Godoy. Está claro que hay mucho recambio en esa zona, pero también en el perímetro con la continuidad de las bases Julieta Tell, Aldana Duarte, más Agus Basualdo en el 2, y las contrataciones de Guillermina Berger (escolta esperancina con pasado en GyE de Santa Fe, hija de Nigu Spies) y Valentina Numa (con pasado en Obras y reforzando a las aleras). Material para conseguir hacer ruido tiene.

