Femenino: goleada para el Racing de la formoseña Yanina Sosa

Racing goleó 5-0 a SAT, logró su primera victoria en el Torneo Apertura y se acomodó en los puestos de clasificación en la Zona A. El equipo funcionó a pleno, con aportes individuales en gran nivel, como el de Lina Gómez (dos goles y asistencia), Luana Muñoz, Paloma Fagiano y Rocío Bueno. En la próxima fecha, la 5ª, el equipo enfrentará a Boca, el líder. La formoseña Yanina Sosa fue titular en la Academia.

Era necesario, pero no por mandato del resultado, sino para confirmar que la organización previa, la confección del equipo y y trabajo cotidiano se compadecen con la puesta en escena. Entonces, el triunfo 5-0 de Racing ante SAT, en la 4ª fecha del Torneo Apertura de AFA, más allá de acomodarlo entre los cuatro primeros de la Zona A (en esa ubicación se hace el corte, al cabo de las nueve fechas de la primera fase, para cuartos de final), pone en acuerdo desarrollo de partido y desenlace: estos tres puntos debieron haber llegado antes, porque la caída contra Deportivo Español y el empate con Defensores de Belgrano poco relación guardaron con los sucesos de aquellos encuentros.

Lina Gómez, juvenil de Colombia incorporada casi sobre el cierre del mercado de transferencias, fue la que concretó en la red lo que Racing generó casi desde el arranque a favor de un funcionamiento coordinado, con una zona de volantes nutrida de juego, presión y desequilibrio con las jugadoras externas e interiores. Si bien SAT se propuso la paridad, ese ensayo duró poco más de 15 minutos. Porque en cuanto Muñoz y Fagiano empezaron a encadenar pases, las variantes surgieron de inmediato, con juego profundo hacia las bandas, con Otazú y Menna, y abastecimiento para Bueno -también contribuyó como pivote- y Gómez.

La delantera colombiana tuvo tres chances en el primer tiempo y facturó dos, la segunda con un remate estupendo por arriba de Silva, arquera de SAT. El mejor síntoma llegó en el segundo tiempo: sin señales de subestimación, Racing se mantuvo como si la paridad hubiese sido un asunto frecuente. Dispuesto a resolver con idéntica predisposición a la de la primera etapa, el conjunto de Antonio Spinelli no aflojó y recogió sin demoras los beneficios de esa postura: antes del cuarto de hora, ya estaba 4-0, otra vez con influencia de Gómez (asistencia a Rocío Bueno para el 4-0). El quinto resumió la idea colectiva, con secuencia de toques entre Gómez, Bueno y Muñoz para el zurdazo de la ex jugadora del fútbol universitario estadounidense.

1-Yanina Sosa; 14-Luciana Bacci, 8-Natalie Juncos (C), 13-Azul Oszczyk; 4-Milagros Otazú (ST 47m 7-Rocío Díaz), 15-Florencia Curril, 26-Luana Muñoz (ST 30m 22-Lourdes Martínez), 10-Paloma Fagiano (ST 30m 23-Carla Lescano), 21-Milagros Menna (ST 20m 16-Micaela Adorno); 9-Rocio Bueno (ST 30m Sofía D’Ambrosio) y 20-Lina Gomez. DT: Antonio Spinelli.

