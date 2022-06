Femicidio en Córdoba: el novio de la joven quemada le dijo a la policía que se trató de un accidente

Compartir

Este lunes, una joven de 24 años ingresó al Instituto del Quemado de Córdoba en gravísimo estado luego de que aparentemente su pareja la rociara con nafta y la prendiera fuego. Finalmente, durante esta mañana, la mujer falleció.

Todo ocurrió en una casa ubicada en la calle Benjanele al 7100 del barrio Argüello Lourdes, al noroeste de la capital. Según informaron los investigadores, Yamila Ayelén Herper fue atacada por su novio, Pablo Martín Nieto, de 18 años.

La joven se encontraba internada en muy grave estado y, de acuerdo a lo informado por las autoridades del hospital, las zonas más afectadas fueron el rostro, el tórax y los miembros superiores. También tenía las vías respiratorias comprometidas y lesiones en sus cuerdas vocales.

Cuando la policía tomó conocimiento del hecho, la Justicia ordenó la detención de su pareja. Las primeras hipótesis indican que el hombre la roció con nafta y la quemó.

Vecinos asistieron rápidamente a la mujer y apagaron el fuego, según informó la policía. Además, respaldaron la hipótesis de los investigadores.

En las últimas horas, según precisaron las autoridades, la joven murió. El comisario mayor Gustavo Di Stéfano detalló en diálogo con Radio Universidad que el presunto agresor fue quien llamó al 911 y aseguró que todo fue un accidente producto de una explosión ocasionada por una desmalezadora que la joven manipulaba.

En las pericias realizadas en la vivienda, los efectivos encontraron un bidón de nafta y ropa quemada.

Con la muerte de Herper, la situación del hombre de 18 años se agrava y se espera que sea imputado por femicidio. En el caso interviene el fiscal del Turno 1 de Violencia Familia, Pablo Camacho.

Pablo Martín Nieto, el novio de la joven de 24 años que murió este martes en el Instituto del Quemado de Córdoba después de casi un día de agonía, era la única persona que acompañaba a la víctima cuando la policía se presentó en el domicilio. El hombre dio entonces una “explicación espontánea” de los hechos: habló de un accidente, pero no convenció y quedó detenido.

Mientras sostenía entre sus brazos a su pareja, Yamila Ayelén Herter, le dijo a los efectivos “que había explotado el motor de una máquina de cortar el pasto que funciona con combustible”.

Sin embargo, el fiscal a cargo de la investigación, Pablo Camacho, sostuvo en diálogo con El Doce que cuando los policías ingresaron a la vivienda “no encontraron signos de explosión sino un tarro de nafta que además estaba fría”.

El hecho de que no se encontraran pruebas de la supuesta explosión, sumado al apuro de Nieto por dar explicaciones que todavía nadie le había pedido, inclinó a las autoridades a creer que su declaración fue una mentira y en base a ello se pidió su detención.

Camacho anticipó también que pedirá una pericia psicológica y psiquiátrica al detenido para determinar si es o no imputable, y de acuerdo al resultado de la misma se avanzará con la indagatoria por el delito de homicidio calificado por el vínculo.

Yamila murió esta mañana después de agonizar durante horas con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. Las zonas más afectadas fueron su cara, el pecho y los miembros superiores. Además, tenía comprometidas las vías respiratorias y presentaba lesiones en sus cuerdas vocales.

