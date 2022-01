Fernández agradeció a López Obrador su apoyo en negociaciones con el FMI

Compartir

El presidente Alberto Fernández agradeció esta tarde a su par de México, Andrés Manuel López Obrador, su apoyo en las negociaciones que la Argentina lleva adelante ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Agradezco al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su firme decisión de apoyar la negociación de Argentina con el FMI», posteó Fernández en su cuenta de Twitter.

«Como bien ha dicho mi querido y respetado presidente de México, el FMI debe asumir la responsabilidad que tuvo al otorgar ese crédito récord al gobierno de Mauricio Macri con el fin de beneficiar a un gobierno en un momento electoral», señaló el mandatario.

Y destacó que «como afirma López Obrador, es necesario que el FMI actúe con honestidad y ética, y no le exija al pueblo argentino mayores esfuerzos a los muchos que ya viene haciendo».

López Obrador hizo un llamado en México «al Fondo Monetario Internacional con el propósito de que le den un trato justo a Argentina».

En su habitual conferencia matutina ante la prensa en Ciudad de México, López Obrador pidió que el FMI asuma «su responsabilidad en el endeudamiento excesivo de Argentina, y que no quiera ahora ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino y a delimitar por completo al gobierno argentino, si aplica esas medidas que les está recomendando».

El mandatario mexicano remarcó que «con honestidad, con ética, reconocen que ellos cometieron el error de darle créditos al gobierno anterior, más allá de lo razonable», al referirse al acuerdo stand by que el FMI celebró con la gestión de Mauricio Macri en 2018, y por el cual la Argentina ya recibió más de 44.000 millones de dólares.

En el mismo sentido, profundizó: «Porque por razones políticas querían que ganara de nuevo el presidente que estaba en funciones (por Macri), y entonces les dieron dinero y lo que hicieron fue agravar la crisis económica y financiera de Argentina».

«Y ahora quieren que el nuevo Gobierno de Argentina les pague de inmediato y les están imponiendo condiciones que son completamente injustas», advirtió luego.

En su mensaje matutino, López Obrador instó a FMI a «actuar con responsabilidad» en el caso de Argentina, y lo mismo demandó a «los gobiernos extranjeros, que promovieron estos créditos que no debieron otorgarse».

«Si un país está endeudado y viene una elección, y para salvar al gobierno que quiere continuar le inyectan más recursos, pues existe una corresponsabilidad», concluyó el mandatario azteca.

Sobre las motivaciones políticas que tuvo el stand by del FMI con Argentina en 2018, el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, llegó a reconocer en un foro con diplomáticos chilenos que la gestión de Donald Trump se involucró en el tema y presionó al board del organismo para que le diera al país «el programa más grande en la historia del Fondo Monetario».

En aquella disertación, sin embargo, Claver-Carone admitió que «se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de la Argentina y les haya costado una elección (a Cambiemos, entonces oficialismo) es una cuestión», y luego reveló que «los europeos estaban peleados contra nosotros (por EEUU) porque no querían ayudar a la Argentina».

