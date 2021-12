Fernández: «La riqueza de las naciones pasa hoy por el desarrollo del conocimiento»

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández destacó que haya empresarios que «arriesgan capital para que Argentina entre en el mundo», al encabezar en el partido bonaerense de Pilar la puesta en marcha de una planta para la elaboración de vacunas y productos biotecnológicos en los Laboratorios Richmond.

En su discurso, el Presidente manifestó además que está «convencido» de que la «riqueza de las naciones pasa hoy por el desarrollo del conocimiento, la educación y la ciencia y tecnología».

«Las sociedades son ricas por eso», planteó Fernández y recordó que, a la hora de asumir su Gobierno, en diciembre de 2019, «no existía ni el Ministerio de Salud, ni el de Ciencia y Tecnología, ni el de Trabajo, seguramente porque quienes gobernaban pensaban que era un tema secundario», en referencia a la administración del expresidente Mauricio Macri.

En otro pasaje de su discurso, Fernández destacó que haya empresarios que «arriesgan capital para que Argentina entre en el mundo a competir con temas que otros piensan que no debiéramos estar pensando en competir».

«Algunos creyeron que nuestro destino era ser el granero del mundo, después se sofisticaron y hasta hace poco nos decían que íbamos a ser el supermercado del mundo», analizó el mandatario y añadió: «Celebro que podamos ser parte de los que compiten con esta tecnología en el mundo».

También puso en valor la «perfecta combinación» entre «empresarios que arriesgan, científicos que investigan, trabajadores que se suman al proceso productivo y el Estado que ayuda, acompañando y facilitando en la medida de sus competencias para que todo esto sea realidad».

Fernández también resaltó esta clase de iniciativas que, dijo, permitirán además que «todos» los argentinos «puedan acceder a precios razonables a la medicación que necesitan».

«Como sobrevivientes de una pandemia, tenemos un deber ético que es la construcción de otro mundo, un mundo más equilibrado», evaluó y completó: «Eso no puede ser sólo un sueño, se puede hacer y debemos hacerlo porque tenemos el deber ético».

El mandatario contó que el Laboratorio Richmond además «produce medicamentos para combatir una enfermedad horrible como el cáncer» y remarcó que «es impactante como la mente humana es capaz de desarrollar todo eso».

«Es una planta para producir medicamentos oncológicos de alta calidad y exportarlos al mundo, que ha sido pensada para cumplir con los estándares internacionales de distribución», graficó.

Y agradeció a los «empresarios que convocan al trabajo» para que la Argentina «trascienda las fronteras con sus productos, creciendo, que es lo que necesita, para ir al mundo a vender sus productos y traer dólares».

«Argentina no fue condenada por la globalización a estar en un segundo o tercer escalón, podemos estar en el primer escalón», subrayó Fernández.

«Con esto estamos caminando hacia la Argentina que soñamos, es posible construirla» dijo, y si bien alertó que se vive en una sociedad en la cual «muchos siembran el desánimo y germina con bastante facilidad», remarcó que «acá se está sembrando esperanza».

El jefe de estado prometió regresar en octubre próximo «a inaugurar la planta más grande de Latinoamérica de producción de vacunas» y auguró que «un éxito para ustedes lo será para la Argentina».

Y finalizó con una frase de San Agustín que mencionaba varias veces Antonio Cafiero y que refería que «el que sueña solo, solo sueña y el que sueña con otros, hace la historia», y agregó: «Hagamos historia todos nosotros, no el sueño individual sino el de todos».

Compartir

Linkedin Print