Fernández Patri denunció “golpes sistemáticos” para “desestabilizar” a un gobierno que logró unidad

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló tras el tenso cruce en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados debido a las críticas por las medidas sanitarias aplicadas en Formosa a causa de la pandemia y reiteró su férrea defensa a dicho sistema que permitió que la provincia hoy tenga una baja cantidad de casos y fallecidos.

“Los tres diputados nacionales de Juntos por el Cambio que vinieron a Formosa la semana pasada invitados por sus pares en la provincia más el diputado Mario Arce, pidieron la cuestión de privilegio para criticar la política sanitaria que se lleva adelante en la provincia de Formosa y por nuestro lado nos hemos expedido obviamente en defensa de todo lo que estamos haciendo los formoseños, también el diputado Hugo Yaski y la diputada por Jujuy, Carolina Moisés fueron muy enfáticos en la defensa a lo que hace el gobierno de Formosa y al gobernador Gildo Insfrán”, comenzó diciendo.

“El Congreso es la casa de resonancia y donde se tocan los temas que hacen a la política argentina, lo que sí llama la atención es que en una sesión seis legisladores o siete nos hayamos dedicado a hablar de Formosa que es la provincia que mejores resultados está teniendo en el país en el combate de la pandemia, hemos pasado todo el 2020 con un solo fallecido y a partir del ingreso masivo que hubo aumentaron los contagios y hoy estamos en 16 victimas fatales, es una política quizás bastante rígida en algunas cuestiones, si es eso lo que cuestionan, pero lo hacen con una serie de mentiras que es lo lamentable y que incluso nuestros legisladores provinciales se presten a eso o a decir las cosas a medias como por ejemplo eso de que tuvieron que entrar 7 mil personas en 15 días es una mentira porque casi 9 mil personas habían ingresado de las cuales el 50% no tenía domicilio en la provincia de Formosa y terminaron entrando solo 3 mil personas, también dijeron que esto era un régimen carcelario y todo lo que ya conocemos, todo lo que vinieron a hacer acá lo dijeron también en la Cámara de Diputados y nosotros por supuesto que defendimos eso, hay opiniones en contra y a favor”, acotó el legislador.

Asimismo expresó que “es llamativo que en el marco de la pandemia se ocupen de Formosa, cuando uno empieza a analizar, todos los golpes de manera sistemática vienen de un sector de la derecha argentina que lo que está buscando de manera permanente es desestabilizar a un gobierno donde el movimiento nacional y popular logró una unidad y donde hubieron hombres clave para lograr eso como en su momento el gobernador Insfrán y el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, nuestro gobernador como presidente del partido que estaba intervenido, allá por el 2018 llama a un congreso y empezó a juntar las partes de ese campo nacional y popular que estaba diseminado, fueron las bases para lograr la llegada de Alberto y Cristina al gobierno nacional y hoy están buscando cómo fisurar esta unidad y hay dos símbolos que son Cristina y Gildo que nunca se olvidaron de los sectores más desprotegidos, de los más vulnerables, los que realmente hicieron un gobierno de justicia social y es donde la derecha intenta pegar a un gobernador que lejos de hacer lo que ellos hicieron de endeudarnos con el FMI por 44 mil millones de dólares hay una provincia austera como la nuestra que no tiene deuda pública, que tiene superávit fiscal cuando el país tiene déficit, un gobernador que transformó la provincia, hoy Formosa está en condiciones de estar a un pie de igualdad de muchas otras provincias que convengamos hace 15 o 20 años eso no lo podíamos decir”.

“Critican que los pacientes no pueden salir para hacer tratamiento oncológico, pero qué caradurez tienen porque ellos paralizaron el centro de medicina nuclear, había una red en la Argentina de cuatro o cinco centros y uno de ellos se está construyendo en Formosa y lo paralizaron totalmente, si no se hubiera hecho eso hoy los pacientes oncológicos, cardiológicos podrían estar haciendo sus diagnósticos y sus tratamientos dentro de Formosa, pero ahora se alarman de que un paciente no pueda salir, son muchas contradicciones, incongruencias donde uno se da cuenta que acá hay una politización y una campaña por los votos y no por la vida que es por la que nosotros estamos luchando”, dijo.

Gastronómicos de Formosa

En otro tramo de la nota se refirió a la situación de los gastronómicos en Formosa que ayer por la mañana volvieron a reclamar una mayor apertura de sus horarios.

“Yo vengo trabajando por el sector turístico hace muchos años, desde el año 2003 que el gobernador Insfrán me dio la responsabilidad de ser subsecretario del área, pasé por muchos cargos pero nunca me fui del sector, siempre estuve relacionado, siempre trabajando por lo cual me siento un hombre de ese sector más allá de que no tengo emprendimientos”, dijo.

“Creo que el desarrollo necesita tanto del privado como del Estado, son dos caras de una misma moneda y desde ahí siempre los estuve acompañando, los acompañamos en momentos difíciles y haciendo gestiones para que todo se reabra, así lo hemos logrado y seguimos haciendo gestiones para seguir logrando mejoras, ellos necesitan trabajar más días de la semana, otra ampliación horaria pero todo lo vamos haciendo en el marco de lo que nos permiten las autoridades sanitarias, los expertos, epidemiólogos en este tema y sin dudas la cultura es otra cara del turismo, lo que no es natural es cultural, el turismo vende las dos cosas con lo cual entendemos que es muy necesario que estos trabajadores que la están pasando mal en todo el país, no solo en Formosa, puedan avanzar, presentamos un proyecto de ley para que haya un beneficio especial para todo el sector cultural que todavía no tuvo tratamiento parlamentario, fui autor de este proyecto desde allá por julio del 2020 pidiendo herramientas a nivel nacional”, destacó.

“Sé que en Formosa se han manifestado, el ministro González dijo que van a estudiar el petitorio para ver si en la medida de las posibilidades se pueden ir haciendo algunas reaperturas, nosotros desde el Ministerio de Turismo le presentamos al Consejo Covid-19 volver con una propuesta de volver con el programa Música y Sabores que es una propuesta que la veníamos realizando donde el ministerio financia a artistas, músicos, Djs locales y le ofrece a un local gastronómico que toque ese grupo y ahí se benefician ambos y también el público, creo que estamos cerca de lograr la posibilidad de reapertura de ese programa y son una de las salidas a uno de los sectores porque la cultura se divide en muchas artes que tienen que ir teniendo su respuesta. Yo no decido, pero sí voy a estar acompañándolos, escuchándolos y viendo las alternativas para que logremos las flexibilizaciones en la medida que la situación sanitaria lo vaya permitiendo”.

Compartir

Linkedin Print