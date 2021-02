Vuelta a la presencialidad: GDA exigió garantías de condiciones sanitarias, edilicias, salariales y laborales

Compartir

Tras realizar una conferencia de prensa, el Gremio de los Docentes Autoconvocados marchó hasta Casa de Gobierno para entregar un documento de análisis y propuesta frente a este contexto y anuncio de la vuelta a la presencialidad.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la secretaria general del gremio, Nilda Patiño dijo que “queremos oficialmente dar a conocer nuestra postura respecto al regreso a clases. Vemos que tanto gobierno como oposición sostienen la vuelta a la presencialidad y no hay ninguna grieta”.

Al referirse a los puntos que componen el documento indicó que el primero tiene que ver con el contexto epidemiológico donde dejó en claro que “los docentes queremos – como nadie – volver a la presencialidad, pero con las condiciones de seguridad económica financiera y sanitarias”.

“Fuimos y somos los docentes quienes frente a la pandemia salimos a dar respuesta a la situación de la virtualidad con nuestros recursos tecnológicos e incluso haciéndonos cargo de la conectividad”, aseveró.

Seguidamente, la gremialista que “los gobiernos no aprovecharon el 2020 para hacer las obras de infraestructura necesarias y que ellos mismos recomendaron en el Protocolo 2020”.

“Cuando el lavado de manos es la mayor recomendación no está asegurada la provisión de agua, ni la instalación de piletas, ni grifos suficientes en patios, tampoco resolvieron la crítica situación de los baños como la provisión de agua potable durante toda la jornada y en cada turno en todos los establecimientos. Esto es urgente, junto a un Plan nacional de construcción y mantenimiento de establecimientos escolares con la debida adecuación de aulas y otros espacios en función de los nuevos requerimientos”, asintió.

Por otro lado, habló de los insumos y elementos de seguridad sanitaria donde contó que cuando se dio la vuelta a la presencialidad el año pasado en algunos lugares no se garantizó la provisión de insumos y elementos de seguridad sanitaria en cantidad necesaria; y tampoco se designó personal para la tarea necesaria de sanitización. “Aunque debemos aclarar que tampoco antes de la pandemia existía personal de limpieza y/o mantenimiento. Ni personal para elaboración de alimentos”, lanzó.

Patiño agregó que “en la actualidad los diferentes gobiernos anuncian que entregan insumos, pero las imágenes valen más que cualquier discurso. Son insuficientes. Tampoco los montos que se están asignando por escuela- sin importar la matrícula – de diez mil pesos (10.000 $) para un semestre no alcanza para adquirir termómetros, alcohol en gel, barbijos, sanitizante, jabón, papel secante, tachos o cestos, etc”.

Otros de los puntos que se tocó fue los decentes en “bimodalidad”. “Ante los anuncios que en algunos lugares la forma será la bimodalidad; debemos insistir que esta no será posible sin la designación de cargos docentes o parejas pedagógicas que garanticen esa bimodalidad. Es decir, los gobiernos esperan repetir la absoluta precarización laboral de la docencia el año pasado, donde ni siquiera se cubrieron las suplencias, generando desempleo y sobrecargas en numerosos colegas con la duplicidad de las tareas. (clases simultáneas: presencial y on line)”, resaltó.

Además “si habrá formatos de bimodalidad, el Estado debe ser quien asegure a docentes y estudiantes dispositivos y conectividad gratis”.

Por último, Patiño hizo hincapié en las “burbujas reducidas” porque “muchas vidas están en juego, son personas las que pueden infectarse o morirse. Nadie puede asegurar con total certeza que niños no contagian o no son transmisores del virus. Es responsabilidad del Gobierno nacional y de los gobiernos provinciales priorizar el cuidado de esas vidas, por sobre las presiones empresariales que no dan ningún valor a la salud y la vida de nuestro pueblo, y sobreponerse a las veleidades electorales que en esta etapa tienen gobiernos y oposición”.

“Reclamamos un esquema de trabajo con grupos reducidos, contemplando los metros cuadrados, cantidad de docentes por estudiante, distanciamiento social y ventilación”, culminó.

