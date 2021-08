Fernández Patri instó a los jóvenes a votar en las próximas elecciones

Compartir

El diputado nacional Ramiro Fernández Patri, que va por la reelección, visitó el piso de “Expres en Radio” donde destacó la unidad del Frente de Todos y los objetivos alcanzados pese a la pandemia, en materia de salud, economía, turismo y educación. Aseguró además que nunca han dejado de trabajar y que sigue con proyectos para mejorar la vida de los formoseños. Además instó a los jóvenes de todas las ideologías políticas a ir a votar en las PASO que se celebran el domingo 12 de septiembre.

“La posibilidad que hoy tenemos por el avance de la vacuna nos permite tener nuevamente encuentros presenciales y es muy lindo, volver a encontrarnos con nuestro pueblo que es lo que más nos gusta. En el Frente de Todos estamos acostumbrados a mucho encuentro personal, mucho abrazo, es lo que a nosotros nos gusta y también es algo que nos dificulta ante esta situación, la efervescencia que hay en la gente de poder acercarse a sus dirigentes, de agradecer, de pedir, de estar juntos, la mística militante es algo a veces imposible de parar pero estamos haciendo una campaña que tiene un mix de mediático, yo diría que estamos casi en un 50 y 50 entre lo presencial y virtual en esta campaña”, comenzó diciendo.

Destacó además que “los funcionarios no dejamos de trabajar en toda la pandemia, tuvimos que hacer una tarea diferente, por ahí no podíamos estar con tanta presencialidad en todos los rincones de la provincia como por ahí estamos acostumbrados y estábamos enfocados en la política de prevención del virus de la pandemia, en el caso de los legisladores nacionales a partir de mayo del año pasado ya se encontró la posibilidad de las sesiones mixtas, entonces nosotros no dejamos de sesionar, el año pasado habíamos estado en enero en la Cámara de Diputados como no se estaba desde el año 2002, luego estuvimos en febrero, en marzo y después se tuvo que cerrar hasta mayo, pero a partir de ahí y todas las semanas nosotros tuvimos reuniones de comisión, de sesiones, la actividad legislativa estuvo activa y la de dirigentes, tengo una oficina donde atiendo al público, en el marco de las restricciones no podía atender a tanta gente, pero estuve activo todo el tiempo, trabajé en los centros de aislamiento preventivo, estuve con mi equipo de militancia y fuimos a armar camas, limpiar baños, escuelas, gracias a Dios estuvimos muy activos solo que en una tarea diferente a la tradicional”.

“Nuestra función es de diputados pero no dejamos de ser dirigentes y el dirigente tiene la función de dirigir a la gente, de manera permanente estamos recibiendo inquietudes y como uno es representante del pueblo tiene la misión de ir a hacer gestiones ante la necesidad de la sociedad en un ministerio, en un organismo nacional, pero además tenemos la función específica de legislador que es armar proyecto de leyes, presentarlos, debatirlos, esa es una tarea muy difícil de comunicar, hay gente que dice que no hacemos nada, que trabajamos una vez a la semana, pero no es así, una vez a la semana son las sesiones generales pero para llegar a las sesiones tenemos trabajos en comisiones que llevan tiempo, a veces tenemos reuniones con sectores sociales que quieren una determinada ley entonces hay que reunirse, meternos en el tema, de qué se trata, nos genera a los legisladores en el mundo un tema de cómo comunicar tanto trabajo en algo que a la gente se le hace difícil palpar, distinto es cuando se ocupa un lugar ejecutivo donde todos los días se están haciendo acciones que son fáciles de demostrar”, explicó.

Contó en ese sentido que “todos los diputados tenemos anualmente un fondo que nos dan para destinarlo a asociaciones sin fines de lucro o a jóvenes estudiantes con becas, en el marco de la pandemia, en el caso de nuestro bloque lo que se decidió es darle a cada provincia un monto similar independientemente de la cantidad de diputados que tenía, nos tocó 300 mil pesos asignados a Formosa para brindar alguna ayuda en el marco de la campaña del coronavirus, los tres legisladores tanto Nelly Daldovo, Graciela Parola y yo decidimos destinarlo a la empresa Fontex de Formosa para que produzca insumos en la lucha contra el covid que hacían tanta falta, eso se distribuyó. Este año por ejemplo sí nos asignaron el mismo monto a cada uno de los diputados y en mi caso lo destiné a tres clubes de la ciudad de Formosa, a la FECES para que vayan a becas estudiantiles”.

“Yo uso mucho de mis recursos todos los días para ayudar a la gente y no lo ando publicitando, tengo una oficina de atención al público en el centro donde la gente va sin audiencia, en las redes sociales me piden cosas y estoy de manera permanente dando respuestas, cada uno tiene su manera de comunicar sus gestiones y a veces creo más en esa efectividad del boca a boca, otros eligen hacer una foto y mostrar en el diario cómo usaron su sueldo, no está mal, creo que todo vale, pero cada uno elige su forma de hacerlo”, expresó.

“Consideramos que lo está en juego es la elección de un diputado para cuatro años en adelante, si todo va bien suponemos que para esa fecha la campaña de vacunación en la Argentina va a estar totalmente avanzada, la población objetivo va a tener las dos dosis,tenemos la mirada puesta en el futuro. Nosotros tenemos una campaña con tres banderas muy claras; salimos con unidad, campaña de vacunación y reactivación y encendimiento de la economía, la unidad la tenemos clara, Alberto, Cristina, Sergio Massa, fuerte a nivel nacional, un frente electoral, a nivel provincial el gobernador Gildo Insfrán con sus 37 intendentes acompañándolos, con una lista de unidad donde con quien me acompaña nos tocó hace dos años trabajar en espacios diferentes y hoy estamos juntos, el Frente de Todos logró algo que la oposición no ha podido hacer, logramos la campaña de vacunación, en Formosa estamos en una normalidad prácticamente al 100% porque volvimos a las clases, el comercio está trabajando, los gastronómicos también”, indicó.

En otro tramo de la nota le habló a los jóvenes formoseños y les pidió que acudan a votar en estos comicios, sobre todo aquellos adolescentes que lo harán por primera vez, teniendo en cuenta la importancia de la conquista del derecho. “No tienen la obligación de ir a votar, pero sí tienen el derecho de hacerlo y eso no es poco, fue una conquista que costó mucho, mi sugerencia es que más allá del color político, ejerzan su derecho a voto, que aprovechen ese domingo y vayan a emitir su voto”.

“Desde el modelo formoseño tenemos una preferencia por los jóvenes que hoy son protagonistas del modelo, son funcionarios, son líderes deportivos, barriales, creemos que hay una hermosa juventud formoseña esclarecida. Nosotros queremos que Formosa sea una provincia productiva y para eso tuvimos que diversificar la economía primaria, queremos que los jóvenes sigan siendo protagonistas, que el deporte sea una cuestión de estado y tengan posibilidades”, expresó.

Para finalizar dejó un mensaje a la ciudadanía en general. “Pasamos por mucho dolor, angustia, desesperanza, a todos nos tocó perder a algún ser querido en este tiempo, en nombre de esos más de mil fallecidos creo que tenemos que encontrar puntos de encuentro, de salir adelante y lo vamos a hacer con trabajo, vacunas, con programas que sigan incluyendo y eso queremos. Hay dos modelos, ellos representan al modelo de Macri, el neoliberalismo, nosotros somos un modelo nacional y popular que creemos que tiene que existir la riqueza bien distribuida con un estado que intervenga, incluya y amplíe derechos”, culminó.

