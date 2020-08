Fernández: “Quiero acercar el poder al interior del país y que Dios no atienda sólo en Bs. As.”

Compartir

El presidente Alberto Fernández abogó por un país “más federal”, señaló que su vocación es la de “acercar el poder al interior del país” para que “Dios no atienda sólo en Buenos Aires” y destacó el “acompañamiento” de los 24 gobernadores de provincias a la gestión nacional.

“Ha llegado la hora de que la Argentina crezca con otra lógica, que crezca con otro equilibrio y que el desarrollo no solo esté concentrado allí en el puerto de Buenos Aires. Queremos que el desarrollo se distribuya en cada lugar de este país tan querido”, señaló el mandatario, quien volvió a definirse como “el más federal de los porteños”.

El mandatario hizo estas declaraciones al encabezar el acto de firma del Acuerdo Federal para la puesta en marcha de la Hidrovía Paraná-Paraguay, realizado junto a siete gobernadores en la localidad de Puerto San Martín, en la provincia de Santa Fe.

“Es hora de que Buenos Aires le dé al país todo lo que recibió para hacer un país sin desigualdades y desequilibrios”, dijo el mandatario. Agregó que llegó el momento de que “Argentina crezca con otra lógica, con otro equilibrio y el desarrollo se extienda” por todo el país, al celebrar que la hidrovía quede en manos de las provincias.

Participaron del acto de firma, a orillas del río Paraná, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gildo Insfrán (Formosa).

También acompañaron los ministros Mario Meoni (Transporte), Eduardo ‘Wado’ de Pedro (Interior), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca) y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros funcionarios y el intendente local Carlos de Grandis.

“Argentina debe comenzar a funcionar como un país federal y descentralizarse para que el poder esté también en el interior”, subrayó el Presidente, quien comenzó su discurso hablando de las desigualdades entre la Ciudad de Buenos Aires, que se ha “desarrollado a merced del esfuerzo de la Argentina” siendo “tan injusta” esa realidad con la del interior del país.

En ese sentido, sostuvo que “nadie puede sentirse plenamente satisfecho viviendo en un país donde en una ciudad el ingreso per cápita puede ser equiparable a la de la mejor capital europea” mientras que “en tantos lugares del resto de nuestra patria” ese ingreso “se puede comparar con los pueblos más pobres del mundo” porque “eso solo demuestra lo que fuimos capaces de construir: desigualdad y desequilibrio”.

“Ha llegado la hora de que la Argentina crezca con otra lógica, crezca con otro equilibrio y que “cada uno encuentre su destino en el mismo lugar donde nació” y “no seguir construyendo esta patria donde algunos se escapan de la pobreza y se concentran en las grandes ciudades sólo para disputar más pobreza entre los desesperados que escapan del mundo de los pobres”.

En ese contexto, señaló que la firma del Acuerdo Federal es una apuesta al “desarrollo”, en especial para las provincias del norte argentino, “un norte que sistemáticamente fue olvidado”, que podrán comerciar hacia el mundo desde esa hidrovía, en igualdad de condiciones con otras provincias del centro del país. “Que por este río remonten, salgan al Atlántico y vayan al mundo a llenar de producción argentina el mundo que lo requiere”, agregó.

Durante el acto, anunció además que la sede del Consejo Federal de la Hidrovía funcionará en la ciudad de Rosario, para que las decisiones sobre esa hidrovía “dejen de resolverse en una perdida oficina” del microcentro porteño, y se haga a partir del “consenso de las provincias litoraleñas” para que sean quienes decidan “de qué modo y a manos de quién entregamos el cuidado del río para que el río rinda del mejor modo como canal de transporte y como canal de crecimiento”. En esa línea, anticipó que en “pocos días” habrá un anuncio similar para llevar la sede de la Secretaría de Energía a la provincia de Neuquén, donde la “riqueza energética se concentra hoy en día”.

“¿Qué estoy queriendo hacer con esto? Acercar el poder al interior del país y que Dios no atienda solo en Buenos Aires; que Dios esté en todas partes y atienda allí donde lo están necesitando tantos con-provincianos que quieren como nosotros hacer crecer el país y poner el país de pie y ponerlo en marcha nuevamente”, dijo.

Por último, destacó el acompañamiento de los 24 gobernadores en momentos “muy difíciles” y asumió que ahora el problema de la pandemia de coronavirus “no es solo del AMBA”, sino de muchas provincias que vieron crecer sus casos, lo que exige “volcar la mirada al interior del país”.