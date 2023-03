Fernando Carbajal: «No hay ninguna posibilidad de que baje mi candidatura»

El diputado nacional y candidato a Gobernador de Formosa por la UCR, Fernando Carbajal con contacto con el Grupo de Medios TVO indicó que no hay posibilidad de que baje su candidatura, si de que vayan a internas dentro del espacio Juntos por el Cambio si se llega a presentar otro candidato. Al mismo tiempo resaltó la figura política de Gabriela Neme y aseguró que ella no puede estar fuera de la grilla electoral.

Carbajal, comenzó diciendo: «no hay ninguna posibilidad de que baje mi candidatura, si hay una posibilidad de que vayamos a elecciones internas en el marco de Juntos por el Cambio si hubiera otros candidatos que estuviera dispuesto de asumir el desafío de ir a las elecciones, hasta ahora no se ha insinuado esto. Esta el caso de (Francisco) Paoltroni, pero este no es de Juntos por el Cambio y por supuesto que las puertas están abiertas y si acepta competir en unas internas, ese es el modo democrático que tenemos que resolver las cuestiones».

Asimismo, explicó «estamos trabajando para ganar el Gobierno de la provincia que además en lo persona fue el compromiso que asumí en el año 2021 cuando acepté el desafío de pasar al terreno y a la lucha política, fue para darle pelea al Gobierno de la provincia».

«Ni yo ni nuestros sectores estamos por la lucha chica de los cargos, lo que nos interesa es cambiar la realidad de Formosa y para cambiarla hay que ganar el Gobierno de la provincia y es lo que vamos a hacer este año», añadió.

Hay acuerdos con

otros espacios

Consultado acerca de si hay acuerdos con otros espacios, el Legislador dijo «los demás espacios que están dentro de Juntos por el Cambio, aun no han fijado una postura política, habría que preguntárselo a ellos que es lo que opinan, públicamente no han expresado un apoyo, ahora también lo cierto es que nadie ha dicho que tiene vocación de ser candidato a Gobernador, pero reitero hay que separar el esquema de los que es Juntos por el Cambio y lo que son las alianzas electorales».

«Para cualquiera de los dos escenarios desde el radicalismo, nosotros estamos abiertos al dialogo, pero finalmente estamos muy firmes en que el radicalismo tiene la vocación de encabezar la alianza que queremos que llegue a ser gobierno el 10 de diciembre del año 2023 y en consecuencia, creemos que este es el mejor posicionamiento, sin desmerecer a ninguno de los otros candidatos y menos aun a nuestros aliados con los que tenemos que estar juntos y trabajando en estas elecciones, yo creo que figuras como Gabriela Neme no pueden estar ausentes de la grilla electoral porque tiene mucha gente que los acompaña como consecuencia de todas las cosas que vienen haciendo y me parece que tenemos que estar todos juntos en esta patriada que es ganarle a Gildo Insfrán», añadió.

«Yo invito a todos los sectores porque acá a Insfrán lo vamos a ganar los radicales, los peronistas enojados, los socialistas, los del MID, los amigos de Nuevo País, todos juntos lo vamos a hacer», cerró.