Productores siguen protestando en espera de la asistencia del gobierno provincial ante la sequía

Nuevamente pequeños y medianos productores protestaron sobre la Ruta Nacional Nº 86 solicitando ayuda al gobierno provincial ante las consecuencias de la sequía y por la falta de respuestas a varios informes presentados. “Hay cientos de familias que están quebradas económicamente”, señaló Pánfilo Ayala, titular de la Federación Agraria Argentina Filial Laguna Naineck, al Grupo de Medios TVO.

“Esta vez venimos un poco más de 50 pequeños y medianos productores de la zona, frente al paso fronterizo San Ignacio de Loyola. Pedimos la inclusión de varios cultivos al decreto de emergencia que quedaron afuera a través de la provincia. También pedimos una ayuda económica no reembolsable ante lo que se ha perdido, en la mayoría de los casos sinceramente todo; muy pocos cultivos quedaron en pie y hay cientos de familias que están quebradas económicamente y necesitan urgente de una inyección económica para tratar de sostener lo poco que hay y continuar con la actividad”, agregó Ayala.

La manifestación de la jornada de ayer tuvo lugar sobre la Ruta Nacional Nº 86, específicamente en el paso fronterizo de San Ignacio de Loyola, en donde los productores permitieron únicamente el paso de vehículos livianos, no así aquellos de transporte de pasajeros y cargas generales que debieron utilizar caminos alternativos. El corte se realizó en las franjas horarias de 11 a 13 horas y de 14 a 18 horas.

“Los vehículos livianos que estaban en los barrios el Porteño Norte y el Porteño Sur y aquellos que querían entrar y salir del Paraguay, lo pudieron hacer por dos caminos alternos que están disponibles en estos momentos. Nuestra manifestación afectó al transporte de carga de pasajeros y cargas generales”, indicó el referente de los productores.

Cabe señalar que esta manifestación ya es la cuarta realizada en reclamo de los mismos puntos, la incorporación de más cultivos al decreto de Emergencia Agrícola y una ayuda económica no reembolsable. En cada protesta realizada sólo se afectaba media calzada de la ruta y se presentaba una nota con informe de la situación al gobernador, pero hasta el momento no han obtenido respuesta.

“Esta es una situación agobiante que la hemos escrito en las tres notas que hemos enviado al Gobernador junto con un informe detallado y una realidad que tiene que ver con la situación que vive la familia campesina; y otra por la falta de respuestas a los pedidos formales que hemos hecho desde la Federación Agraria filial Norte en representación de los productores damnificados”, expresó Ayala.

Esta realidad que afecta a los pequeños y medianos productores de diferentes zonas del país, está siendo abordada por la Mesa de Enlace que mantiene una comunicación fluida con las filiales y que analiza realizar una manifestación a nivel nacional que incluirá el traslado de productores a la Casa Rosada o al Congreso de la Nación ante la falta de respuesta de los gobiernos provinciales.

En este sentido, Ayala adelantó que, “podríamos movilizarnos acá en la zona o podríamos ir hasta donde la entidad requiera, se está hablando de la Casa Rosada o el Congreso de la Nación. Hay una crisis nacional en la producción agrícola por la sequía y nosotros lo sentimos más porque somos más vulnerables y el problema es que, indefectiblemente, el Estado tiene que salir en ayuda a los productores”.

