FEVA: avances en el formato y sede de la competencia

Se realizó una nueva reunión vía zoom junto a los clubes para avanzar en la conformación y formato de la Liga 2021 que se realizará en el marco de la pandemia por el Covid-19.

De este nuevo encuentro participaron Eduardo Fernández, José María Zurbriggen y Juan Sardo por parte de la FeVA, como así también hubo importante presencia de los clubes que disputaron la última temporada: Regatas de Corrientes, Policial de Formosa, Villa Dora, Salta Vóley, Tucumán de Gimnasia, Once Unidos, UVT, Pellegrini y la Selección Argentina.

No obstante, también hubo importante presencia de clubes que están interesados en ingresar a la Liga. Tal es el caso de Estudiantes de La Plata, Matanza Deportes, Belgrano de Don Torcuato, Waiwen, Rowing, Pescadores, Ferro, Echague y Libertad de San Jerónimo, entre otros.

Durante la reunión se debatió junto a los clubes el formato para la competencia de la próxima temporada y se acordó que la mejor opción posible es bajo el sistema de burbuja. En este sentido, hubo apoyo unánime a la moción de los propios clubes de realizarlo en el complejo de Chapadmalal, en una sola fecha durante aproximadamente poco más de 15 días y en febrero próximo.

Si bien restan definir algunos detalles de esto (listas, descensos, etc), se trata de un importante avance con acuerdo generalizado de los clubes. El cierre de inscripción está previsto para el 10 de noviembre y en los próximos días se realizará una nueva reunión para seguir delineando esta idea.