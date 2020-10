Filmus dijo que es “inaceptable” que Reino Unido objete la compra argentina de un avión a Corea

Compartir

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, sostuvo que es “inaceptable” que el Reino Unido “impida que la Argentina equipe a sus fuerzas armadas”, en relación a la objeción que ese país planteó en relación a la compra argentina de un avión a Corea.

“Es inaceptable que el Reino Unido impida que la Argentina equipe a sus fuerzas armadas”, aseveró Filmus en declaraciones a Télam.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, acusó al Reino Unido de ejercer “soberbia imperial” debido a que su cartera no puede comprarle un avión caza a Corea del Sur porque la nave tiene componentes producidos por la nación europea, que, según la empresa fabricante, debe dar su aprobación pues “tiene un embargo de armas contra Argentina”.

Filmus destacó la “vocación pacífica y el compromiso de la democracia argentina respecto de lo que señala la Constitución Nacional sobre que sólo la vía diplomática y pacífica es la que se puede utilizar para la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre las islas Malvinas”.

En ese marco, el funcionario dijo que, con esa actitud, el Reino Unido “muestra que no tiene vocación de dialogo, como lo hace al desconocer las resoluciones de Naciones Unidas, de la Celac, de la OEA, del Mercossur y del G77 más China que la conminan a una salida duradera y pacífica a partir del diálogo con Argentina”.

Según explicó ayer Rossi a través de su cuenta de Twitter, su cartera venía “dialogando con la empresa KAI, coreana, para la compra del avión caza FA 50 para la FAA (Fuerza Aérea)”, pero ayer les comunicaron que Gran Bretaña, quien “produce componentes del FA 50, prohíbe la venta a nuestro país”

Para Rossi, se trata de una “nueva muestra de soberbia imperial”.

Rossi acompañó su posteo con una copia de la carta de KAI (Korea Aerospace Industries) y el hashtag #MalvinasArgentinas.

La nota de Korea Aerospace Industries dirigida al embajador argentino en Corea, Alfredo Bascou, expresó el “más sincero agradecimiento por su interés y atención en el programa FA 50”.

Sin embargo, la empresa asiática aclaró: “Como sabrá, la exportación de seis componentes principales producidos por suministros del Reino Unido para FA 50 está sujeta a la aprobación del gobierno del Reino Unido, que tiene un embargo de armas contra la Argentina”.

“Lamentamos informarle que el problema de la licencia de exportación del Reino Unido no se ha resuelto hasta la fecha. Aunque KAI aún no encontró una solución, KAI está haciendo un esfuerzo razonable para resolver este problema”, concluyó la misiva, firmada por Martin Chun, gerente senior y jefe del Departamento de Estrategia de Negocios Internacionales de la empresa.

