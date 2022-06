Fin de semana largo: hubo más de 4 millones de turistas que gastaron más de $55 mil millones

Compartir

Ayer terminó el fin de semana extra largo de junio que comenzó el viernes pasado en conmemoración del paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Estos 4 días se convirtieron en el último evento turístico importante previo a las vacaciones de invierno y tal como venía sucediendo en las temporadas turísticas pasadas y en los recesos de fin de semana prolongados, millones de argentinos volvieron a recorrer el país impulsando una industria que vuelve a ponerse en pie luego de la pandemia.

Así quedó demostrado por el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), que reveló que durante este fin de semana se movilizaron unos 2,3 millones de turistas, a los que se les suman 2,1 millones de excursionistas (personas que viajan por el día y regresan a sus hogares sin pernoctar en otro lugar).

Con un nivel de ocupación que promedió el 90% en todo el país, los turistas y viajeros argentinos invirtieron unos 55.070 millones de pesos, y el gasto promedio diario ascendió a los $6.500 en las más de 1.000 ciudades que recibieron turismo durante estos días. En comparación con el mismo fin de semana largo de junio de 2019, que sólo tuvo tres días, se movilizaron un 148,1% más de turistas, 94,2% más de excursionistas, mientras que la estadía promedio aumentó un 32%, y el gasto diario subió un 386,9%. Si bien este último factor se explica en parte por la dura inflación, también se entiende por una mayor predisposición a invertir en recreación y ocio. Según la Came, a precios constantes, el gasto diario subió un 35,4%.

“Estos números anticipan una temporada de invierno absolutamente récord con el fuerte impulso que le va a dar la llegada de un millón de turistas extranjeros”, dijo Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, al constatar los números que informó la Came.La Confederación detalló además que el gasto total de los turistas ($50.048,5 millones) aumentó un 343,4% respecto al 2019, debido a que el día adicional que convirtió al receso en un fin de semana extra largo de 4 días, convocó a más personas a emprender un viaje, y gracias a que el turismo gana una mayor participación en las canastas de los hogares argentinos, con más viajeros nacionales y con más dinero invertido en lograr una buena estadía.

En cuanto a los excursionistas -personas que viajan a un punto de interés pero que no pernoctan allí-, se vieron impulsados por la celebración del Día del Padre de ayer y aportaron una inversión de $5.021,3 millones, que a precios constantes resultó 21,3% mayor al mismo fin de semana de 2019. Hubo una nutrida agenda de eventos para este segmento, destacándose el Foro Nacional de Turismo, con 1.500 participantes del país en Termas de Río Hondo o el Desfile Gaucho en Salta que convocó a 7.000 gauchos de todos los rincones de la Argentina. Las ciudades, junto con sus provincias, cada vez invierten más recursos en generar identidad mediante estos eventos, que tienen alto impacto económico y a la vez le ofrecen opciones recreativas a los habitantes que no viajan.

Otro de los grandes atractivos del fin de semana fueron los centros de esquí donde ya hay nieve. Todas las provincias de la Patagonia y también en Cuyo, pudieron ofrecer el recurso “nieve”. El Cerro Catedral en Bariloche fue uno de los más concurridos, abrió con nuevas propuestas y precios promocionales.

Lo mismo Las Leñas y Los Puquios en Mendoza, tuvieron ocupación plena con descuentos de hasta 25% para los turistas que se alojaron en Malargüe.

