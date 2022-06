Final para el atletismo sub 14 de los Juegos Juveniles Formoseños

Compartir

Los Juegos Juveniles Formoseños cerraron una nueva competencia Provincial. En esta ocasión fue el atletismo sub 14 donde la delegación de Pirané fue la que más primeros lugares obtuvo: 5. Otros 10 puntos de toda Formosa subieron al mejor lugar del podio.

Durante dos días se realizaron las pruebas en el predio del Polideportivo Cincuentenario, tal como había ocurrido con la categoría sub 17 en el inicio de la semana.

Para sub 14 participaron atletas de El Solitario, La Libertad, La Zanja, Alto Alegre, Laguna Yema, Estanislao del Campo, Ibarreta, Comandante Fontana, Palma Sola, Naineck, Laguna Blanca, Riacho He Hé, Siete Palmas, El Espinillo, Misión Tacaaglé, Pirané, Villa 213, El Colorado, Loma Senés, más los locales de Formosa.

Los resultados de cada una de las pruebas dejaron a los deportistas de Pirané como los que obtuvieron mayor cantidad de primeros lugares. Fueron 5 en total, aunque, como se dio en sub 17, todo estuvo muy repartido. Así Ibarreta, Siete Palmas, Estanislao del Campo, Tacaaglé, Naick Neck y Formosa lo escoltaron con 2 cada uno, en tanto que 1 sumaron Fontana, Palma Sola, Riacho He Hé y Laguna Blanca.

Este es el resumen de los podios en cada una de las pruebas atléticas: Femenino: Lanzamiento de bala: 1) Ludmila Cardozo, Naick Neck; 2) Mara Ruiz Díaz, Tacaaaglé y 3) Fiorella Yogoday, Naick Neck.

2000 metros: 1) Daira Cuevas, Laguna Blanca; 2) Luz Fernández, Formosa y 3) Josefina Pozo, Formosa.

Lanzamiento de disco: 1) Daiana Medina, Naick Neck; 2) Candela Corvalán, Laguna Yema y 3) Giuliana Quiñonez, Fontana.

Salto en alto: 1) Vanesa Lerma, Pirané; 2) Adriana Avalos, Pirané y 3) Milagros Ruiz Díaz, Riacho Hé He.

80 metros con vallas: 1) Mailen Alonso, Tacaaglé; 2) Zaira Alcaraz, Pirané y 3) Sheila Acosta, Pirané.

150 metros: 1) Candela Arzamendia, Pirané; 2) Sofía Jara, Naick Neck y 3) María Coria, Laguna Yema.

Lanzamiento de jabalina: 1) Malvina Méndez, Fontana; 2) Jenifer Coronel, Naick Neck y 3) Mara Ruiz Díaz, Tacaaaglé.

Salto en largo: 1) Carla Chávez, Pirané; 2) Ayelén Alvarez, Villa 213 y 3) Mailen Alonso, Tacaaglé.

Lanzamiento martillo: 1) Soledad Cáceres, Estanislao del Campo; 2) Tatiana Patiño, Formosa y 3) Celeste Pereira, Villa 213.

Pruebas combinadas: 1) Bianca Sanz, Pirané; 2) Bianca Pona, Ibarreta y 3) Mía Peralta, Riacho He Hé.

Masculino: Lanzamiento de bala. 1) Dante Arguello, Formosa; 2) Isaías Gómez, Villa 213 y 3) Ezequiel Coronel, Estanislao del Campo.

Marcha: 1) Lionel Ponce de León, Estanislao del Campo; 2) Eduardo Ojeda, Siete Palmas y 3) Leonardo Centurión, Villa 213.

2000 metros: 1) Franco Suárez, Formosa; 2) Ezequiel Romano, Estanislao del Campo y 3) Santino Ruiz, Bermejo.

Lanzamiento de disco: 1) Augusto Enriquez, Siete Palmas; 2) Maximiliano Silva, Estanislao del Campo y 3) Isaías Gómez, Villa 213.

Salto en alto: 1) Eduardo Ríos, Riacho He Hé; 2) Guillermo Aguilar, Ibarreta y 3) Iván Gutiérrez, Pirané.

100 metros con vallas: 1) Agustín Barnetche, Pirané; 2) Leandro Malquewich, Palma Sola y 3) Gonzalo Centurión, Villa 213.

150 metros: 1) Pedro Gutiérrez, Ibarreta; 2) Santiago Farías, Pirané y 3) Pablo Ojeda, Siete Palmas.

Lanzamiento de jabalina: 1) Jonathan Martínez, Palma Sola; 2) Luca Valdéz, Loma Senés y 3) David Franco, Loma Senés.

Salto en largo: 1) Sebastián Resquín, Tacaaglé; 2) Benjamín Ramírez, Villa 213 y 3) Eduardo Ríos, Riacho He Hé.

Lanzamiento de martillo: 1) Augusto Enriquez, Siete Palmas; 2) Dante Arguello, Formosa y 3) Orlando Cuenca, Fontana.

Pruebas combinadas: 1) Jeremías Peralta Barbosa, Ibarreta; 2) Mariano Quiñones, Pirané y 3) Lautaro Guzmán, Fontana.

