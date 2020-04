Fiscal de Estado: «No hay acto ilegal, arbitrario de autoridad competente»

Compartir

La Fiscal del Estado de Formosa Dra. Stella Maris Zabala consideró que la provincia no comete “acto ilegal ni arbitrario de autoridad competente” al utilizar los Centros de Aislamiento Preventivo para todas aquellas personas que ingresan al territorio formoseño.

Ello se desprende del fallo de la justicia federal que rechazó los habeas corpus presentados por tres abogados del foro local cuestionando las condiciones de la Escuela de Cadetes de la provincia como centros de aislamiento preventivo sanitario.

“Convalida las medidas que adoptó el gobierno y que no se trata de ninguna detención de tipo ilegítima o ilegal, sino que es una restricción en pos del bien común” opinó.

“El gobierno de la provincia hace un esfuerzo sumamente grande acompañado de todo el pueblo, que nos permitió llegar hasta el día de hoy sin casos de coronavirus en Formosa, y ojalá esto siga así” explicó la funcionaria.

Insistió en remarcar que “ Al haberse rechazado el habeas corpus, lo que se hace es decir, acá no hay un acto ilegal, arbitrario de autoridad competente, se están tomando las medidas que permite este contexto de la pandemia. Para nosotros es sumamente importante, para todos, como también que se comprenda que estas medidas que se adoptan no son para molestar, perjudicar, sino para que nos ayudemos entre todos”.

Comentó Zabala que durante la audiencia llevada a cabo en el juzgado federal entre las partes de este proceso, tuvo la oportunidad de dirigirse al juez subrogante y señalar que “parafraseando al juez (Horacio) Rosaiti, cuando nosotros tenemos como en este caso un cuerpo, pero este cuerpo puede contener un virus, aparte de ser un derecho personal del dueño del cuerpo, pasa a ser un poco de todos en el sentido de que se pueden tomas medidas, como es una restricción ambulatoria, porque se hace en pos del bien común”.

Recordó además a todas las personas que ingresen a la provincia de Formosa, que deberán cumplir con el aislamiento obligatorio, porque “No olvidemos que es una terrible enfermedad de la que conocemos hace solo cuatro meses, que implica tomar medidas de política sanitaria, que la provincia de Formosa lo está haciendo en el marco del poder de policía no delegado a la Nación”.

“Todo lo que se pueda ir mejorando, se hará, lo que se pueda ir corrigiendo se hará, pero lo importante es que partamos de una base jurídica. Las medidas de aislamiento, que adopta el gobierno no se trata de un ejercicio abusivo, sino una restricción que tiene su sustento legal y no implica ninguna detención ilegitima. Así lo dijo el juez cuando rechazó el habeas corpus” consideró Zabala.