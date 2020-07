Flor Torrente reconoció que le mandó un mensaje a un ex novio: su reacción cuando le preguntaron si era Nico Cabré

Compartir

Mientras los productores teatrales buscan que se apruebe el protocolo para poder volver a levantar el telón en la Ciudad de Buenos Aires, muchos actores debieron encontrar la manera de poder seguir trabajando durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en la Argentina desde el 20 de marzo. Es así como Flor Torrente realiza funciones por streaming.

En el marco de la promoción de sus nuevos proyectos laborales, la actriz brindó una entrevista a través de una videollamada desde su casa para Pampita Online, el ciclo que regresó el lunes y que había salido de la televisión por la pandemia del coronavirus. “Yo quiero saber cómo está el corazón de Flor. Si está bien, si está atendido”, preguntó Barby Franco, panelista del ciclo.

“Solo. Está atendido por su dueña”, respondió Flor y agregando un paso de actuación sobre sus dichos. Entonces, Pampita preguntó si había “caído en la tentación” de escribirle a alguna ex pareja durante la cuarentena.

“No llamé, mandé un mensaje. ¿Algo más triste que eso?”, admitió la actriz. “¿No había una amiga que te diga ‘¡no hagas eso!‘?”, continuó la conductora, pero la entrevistada se excusó: “Qué se yo. Fueron muchos días…”.

No conforme con su respuesta, la modelo quiso saber más detalles sobre el contenido del mensaje que Torrente le había enviado a su ex y hasta especuló con distintas variantes: desde que lo extrañaba hasta que le pedía perdón. Sin embargo, no acertó. “Se me empezó a aparecer y…: ‘No sé qué onda, pero me apareciste en tal situación, en tal otra… ¿cómo estás?‘”, reveló la actriz y se quedó unos segundos en silencio haciendo alusión a que no había obtenido respuesta alguna. “No sé si me clavó el visto o ni siquiera lo vio”.

Cuando le sugirieron la posibilidad de que el hombre no había contestado el mensaje porque podría estar en pareja, la hija de Araceli González aclaró: “Pero yo no le dije nada. Solo le pregunté cómo estaba. Cada uno hace lo que puede cuando puede. Y está bien. Esa fue mi intención”.

Mientras tanto, del otro lado de la pantalla, Pampita y sus panelistas intentaban saber a qué ex novio le había escrito. “¿En esa relación alguno de los dos quedó con el corazón roto?”, le preguntaron. “Fue una relación difícil porque fue una relación de muchos años. Convivimos. Nos conocemos de muy chiquitos…”, aseguró la entrevistada.

“¿Fue Nicolás Cabré?”, indagaron recordando la la relación que Flor mantuvo con el actor desde sus 16 hasta los 19 años. “¡No”, sostuvo enfatizando en la negativa. “Estoy ventilando mucho, me parece…”, agregó y aclaró que no convivió con el ex de Laurita Fernández. Además, aseguró: “No fue mi primer amor. Sí fue mi primera relación de grande, mi primer vínculo de pareja”.

Entonces, desde el panel le comentaron que actualmente el actor está soltero. “No, chicas. No”, volvió a ser tajante Flor en su respuesta. “¿Volverías con Nico?”, insistieron. “No, pero no porque tenga nada en contra de él. Son ciclos de la vida…”.

“¿No es el que te apareció?”, volvieron a preguntar en referencia al ex novio al que Torrente le había escrito durante la cuarentena. “No, no me metan en esa, por favor”, imploró la actriz y dio por finalizado el asunto.

En 2008, cuando Florencia Torrente y Nicolás Cabré ya se habían separado, Araceli González hizo fuertes declaraciones contra su ex yerno. “Flor sufrió mucho y era muy jovencita. Pero tanto yo, como mamá, y toda mi familia estuvimos muy cerca de ella. Flor manejó su dolor con mucha privacidad. No tuvo una actitud especulativa. Lloró en silencio”, dijo en ese entonces.