Flor Vigna apuntó contra Sabrina Rojas por su separación de Luciano Castro

Cuando parecía que la espuma por la separación de Flor Vigna y Luciano Castro había bajado, esta semana tuvo un resurgir mediático. Primero, el actor se mostró en un divertido video con su ex, Sabrina Rojas, y sus hijos, demostrando el acercamiento entre ambos que encendió rumores de reconciliación. Y luego, la bailarina sacó “Puedo solita”, su nuevo single como cantante, en el que en modo Jimena Barón o Shakira, hace catarsis de su reciente ruptura.

Que puedo solita, tú me enseñaste a duras penas que puedo sola / Que si soy fuerte, transformo en gloria lo que es derrota / Seco mis lágrimas y sigo aunque esté rota. Qué puedo solita, aunque el fantasma de tus besos me persiga / aunque las noches sean pesadas sin tus caricias / Yo te amé tanto que abandoné toda mi vida”, dice la cantante durante el tema que parece escrito de manera urgente tras la separación de Castro.

El tema se publicó en la noche del miércoles y enseguida cobró repercusión en el mundo de la farándula. Y la autora potenció el rebote con sus declaraciones, en las que ratificó sus dichos sobre Castro y apuntó como nunca antes contra Rojas. Vale recordar que a principios de febrero, la exCombate reveló con un posteo en su Instagram la ruptura con el actor luego de dos años y medio de noviazgo. “Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos”, expresó. Previamente, había tenido algunos cortocircuitos con la actriz, cuando defendió a Castro de las acusaciones de su ex sobre el trato con sus hijos Esperanza y Fausto.

Desde entonces, intentaron mantener el asunto lejos del fuego mediático, aunque Vigna de a poco fue deslizando su descontento contra Rojas. “Flor me dijo que no, que intentaron pero que no funcionó, y que claramente se alejó porque piensa que Luciano todavía tiene que mejorar muchas cosas con Sabrina, y que piensa que hasta que esa relación no se calme, ella no va a poder estar bien con él”, explicó la panelista Paula Varela, en Socios del espectáculo.

Ahora, en el mismo programa, la fueron a entrevistar con la excusa de la salida de la canción. “Necesitaba contar lo que me estaba pasando, en un momento malo mío. Mas alla del dolor, me permito poder con todo”, explicó la bailarina. “Puedo solita” es la primera de un grupo de canciones que se gestó en un viaje con amigos al sur, en el que buscó el ambiente adecuado para poder desarrollar estas composiciones.

Respecto al plano personal, admitió estar “bien, como cualquier persona que está recién separada”. En ese sentido, destacó que “tu mundo empieza de vuelta y sos vos la encargada de resignificarlo. Estoy decidida a darlo todo por mi sueño que es la música”.

En ese momento, el cronista le recordó su anterior canción, “Picaflor”, que estaba destinada a su expareja Nico Occhiato y le preguntó si había hablado con Castro sobre el tema que le había dedicado. “Sí, con Lucho he hablado y está todo bien”. Esto le abrió la puerta al notero para consultarla si creía que había alguna posibilidad de reconciliarse con el actor.

“La verdad es que no, y un poco lo explico en la canción. Nosotros sabemos por qué no, son muchas las razones. Me parece que el camino de crecer, estar mejor y aceptar es mejor no estar juntos”, señaló. Y ante la pregunta sobre si Rojas había tenido algo que ver con la ruptura, fue contundente: “Sí, tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciado”.

Por último, aseguró que habló con Rojas para acercar estas posiciones. “Lo intenté todo con Sabri, pero me parece que ya está. Había una intención que no, no quiero hablar. No quiero darle lugar a eso”.