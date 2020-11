For Ever y Sarmiento midieron fuerzas en Resistencia

Compartir

Una nueva presentación amistosa tuvo el clásico entre Sarmiento y For Ever, esta vez en el Estadio Centenario, como una devolución de gentilezas de lo ocurrido la semana anterior cuando jugaron en el “Gigante de la Avenida”.

Nuevamente el encuentro se desarrolló muy temprano en la mañana del sábado, un poco por el calor, y otro poco para evitar algunas aglomeraciones innecesarias de gente curiosa, ávida de ver fútbol. El encuentro fue a puertas cerradas, y sólo pudo ingresar la prensa oficial del club “Decano” a ver pasajes del partido y tomar algunas fotografías.

Siguiendo con los protocolos de seguridad e higiene, los planteles se ajustaron en forma rigurosa a los chequeos previos de temperatura, y saltaron a la cancha a disputar el encuentro, que le sirvió tanto a Raúl Valdez, DT “Decano”, como a Daniel Cravero, DT de For Ever, para ajustar detalles de las formaciones y seguir evaluando a sus dirigidos.

Entre los titulares igualaron 0 a 0, en un encuentro que tuvo escasas situaciones de peligro, ambos equipos se cuidaron mucho, lo cual los llevó a no mostrar todo su potencial en ofensiva. For Ever malogró un penal, por medio de “Ricky” Villar.

En Sarmiento pudo jugar como titular el zaguero derecho Tomás Berra, en reemplazo de Emanuel Córdoba, que lo hizo en el partido anterior, y luego ingresó en el segundo tiempo. En tanto también pudo jugar para el elenco suplente, el otro zaguero recién llegado Nelson Ibarlucea.

Para For Ever volvió a jugar Ignacio Ruano, que se recuperó de una contractura. No jugaron por precaución ni Cristian Barinaga ni Emanuel Giménez, que fueron titulares el sábado pasado, ya que arrastraron en la semana distintas molestias.

Entre los suplentes la victoria fue para For Ever por 1 a 0, por el gol de Ignacio Ruano.

Confirmado el viaje

de Sarmiento

Tras las gestiones de la dirigencia de Sarmiento, en cuanto a la cuestión financiera y sanitaria, se pudo confirmar el viaje que realizará el plantel hacia Santiago del Estero para jugar el miércoles ante Mitre, y luego el sábado lo hará ante San Martín de Tucumán.

De esta manera el “Decano” sumará dos nuevos cotejos amistosos de muy buen nivel, para seguir con la puesta a punto, con vistas al inicio del torneo. La delegación partirá el martes, y regresará el domingo hacia Resistencia.

Formaciones

Titulares:

Sarmiento (0): Juan Ignacio Carrera; Maximiliano Paredes, Tomás Berra (ST Emanuel Córdoba), Franco Verón y Federico López; Ricardo Tapia, Claudio Cevasco y Nicolás Quiroga; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Alexis Bulgarelli. DT: Raúl Valdez.

For Ever (0): Gastón Canuto, Humberto Vega, David Valdez, Alan Giménez y César More; Oscar Gómez y Emanuel Díaz; Diego Magno, Ricardo Villar y Renzo Riquelme; Julio Cáceres. DT: Daniel Cravero.

Suplentes

Sarmiento (0): Joaquín Mattalía; Maximiliano Méndez, Emanuel Córdoba, Nelson Ibarlucea y Mauricio Campolongo; Maximiliano Acevedo, Gonzalo Alarcón y Sergio Sagarzazu; Ángel Piz, Joel Vargas y Rodrigo Montenegro. DT: Raúl Valdez. En el ST, ingresaron Nicolás Rodríguez, Ramiro Domínguez, Matías Fantín y Cristian Almirón.

For Ever (1): Leandro Ledesma; Marcos Fissore, Rodrigo Lechner, Claudio Verino y Jonathan Medina; Ignacio Ruano, Claudio Santa Cruz y Juan Carlos Molina; Juan Pablo Varona; Leonardo Valdez y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Gol: Ignacio Ruano.

Estadio: Centenario.

