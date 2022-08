Formosa se quedó con uno de los títulos del Argentino Menores de Chapadmalal

Compartir

FeMeBal, por duplicado en los torneos A, AsAmBal en varones y Bahía Blanca en mujeres, en los B, y Formosa, en el C masculino, se quedaron con los títulos del Argentino Menores de Chapadmalal.

En la definición de los cinco títulos, las Selecciones metropolitanas derrotaron a Atlántica 38:26 en la rama masculina y a Mendoza 32:25 en la femenina. En los campeonatos B, AsAmBal superó a Amigos del Rocha 23:20 y Bahía Blanca a ASBal 24:17, mientras que en el C Formosa venció a Bahía Blanca 48:45.

Punto final para el multitudinario Argentino de Selecciones Menores «Profesor Alfredo Miri» tras 137 encuentros disputados durante cinco días en las cuatro canchas que cuenta el Polideportivo de la Unidad Turística de Chapadmalal. El evento será recordado por ser el de mayor representatividad en la historia de los Argentinos de Selecciones, registrando la presencia de 30 de las 32 afiliadas a la CAH. Del mismo fueron protagonistas más de 700 chicos de un total de 20 provincias de nuestro país.

Las dos finales de los torneos A y B, además cuatro partidos de semifinales del jueves y cuatro encuentros decisivos de la fase de grupos del miércoles se pudieron ver en vivo a través del streaming por el canal de YouTube de la Confederación Argentina de Handball.

Tras su ausencia en 2021, FeMeBal recuperó el cetro de campeón A y volvió a festejar por duplicado como en el 2019, los varones de AsAmBal y las mujeres de Bahía Blanca se quedaron con toda la gloria en los certámenes B y Formosa lo hizo en el C, obteniendo así su primer título Argentino en la rama masculina en la historia de la Asociación.

Los podios de los torneos los completaron Neuquén que venció a Mendoza 31:29 en el A masculino, Córdoba que superó a Río Negro 35:21 en el A femenino, Misiones que le ganó a Entre Ríos 42:36 en el B masculino, San Luis que derrotó a Jujuy en el alargue 34:33 (empate en 28) en el B femenino y Salta que le ganó a Corrientes 25:24 en el C masculino.

FeMeBal volvió a ser contundente ante Atlántica (se habían enfrentado en el debut del Argentino, también con victoria metropolitana), le ganó 38:26 y se quedó con el título del A masculino. Como en la fase de grupos, el equipo de Cristian Campos sacó una buena diferencia en el arranque (21:13 al descanso) que le permitió manejar a su ritmo el partido. Lautaro Roal con 9 tantos fue el goleador de FeMeBal y del partido, en tanto que en Atlántica se destacó Ian Matute con 5 goles.

En la rama femenina, FeMeBal también repitió triunfo como había sido en la etapa clasificatoria frente a Mendoza, aunque esta vez tuvo que batallar hasta el final para levantar el trofeo. Tras unos veinte minutos gol a gol, las dirigidas por Luciana Salvadó, con Antonela Quiroz como gran figura (11 tantos) y buena intervenciones de Cedella Aceto en el arco, sacaron una buena distancia para irse al descanso 15:12. En el complemento, Mendoza que tuvo a Josefina Carrizo y Marina Moran como goleadora con 6 tantos llegó a tener pelota para descontar a uno a poco del final, pero FeMeBal tuvo un mejor cierre y lo ganó 32:25.

AsAmBal y Amigos del Rocha protagonizaron una de las mejores finales en la definición del B masculino. Los del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires se mostraron dominadores desde el comienzo gracias al buen trabajo de Juan Martín Pallero (goleador bonaerense y del partido con 6 tantos), se fueron al descanso 11:7 y llegaron a sacar cuatro de seis de diferencia. Sin embargo, la Selección santacruceña, con Thiago Almonacid como referencia (5 goles) se recuperó teniendo pelota para igualar a tres minutos, pero la figura de Mateo Ripa en el arco de AsAmBal contribuyó para el festejo de su equipo que lo ganó con un buen cierre 23:20.

Bahía Blanca, en el torneo femenino, completó un torneo perfecto que lo ganó con total autoridad en todos sus partidos. La final ante ASBal no fue la excepción y al igual que en el duelo de la fase de grupos la Selección conducida por Marcelo Pazos impuso su ritmo para sacar una buena diferencia en el comienzo (11:8 al entretiempo) y mantenerla sin problemas hasta el cierre con triunfo 24:17. Briana Gunther fue la máxima bahiense con 6 tantos y Macarena Mareco, con 7, fue la máxima goleadora boneaerense y del partido.

En otra de las grandes finales del Argentino de Chapadmalal, Formosa superó a Bahía Blanca en un encuentro a puro gol (21:19 al descanso) y en cuál ninguno de los equipos se sacó gran distancia en el partido a lo largo de los cincuenta minutos. Benjamín Ramirez fue el gran goleador de la final con 14 tantos, en tanto que Nicolás Gilser se destacó en Bahía Blana marcando 9 tantos.

