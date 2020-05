Formosa sin COVID-19: instan a mantenerse alertas ante aumento de transmisión del virus

Compartir

El Consejo Integral de la Emergencia COVID-19 informó, a través del parte informativo correspondiente a este jueves 14, que la provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados de coronavirus.

Como todos los días, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, fue el encargado de efectuar la lectura del informe sobre el estado de situación del virus en el territorio provincial.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; y el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno también participaron de la conferencia de prensa.

En ese marco, se indicó que en las últimas 24 horas se incorporaron para estudio en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención a un paciente de 57 años, con síntomas respiratorios y aislado en el Hospital de Ingeniero Juárez, donde se le tomaron las muestras que se remitieron al Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón, arrojando resultado negativo a coronavirus.

A su vez, en el marco de la búsqueda activa de casos, en las últimas 24 horas se realizaron 26 estudios a personas asintomáticas que ingresaron provenientes de otras provincias, dando todos ellos resultados negativos a coronavirus. Los test realizados en la provincia desde el comienzo de la pandemia son 488, habiendo sido todos negativos.

Por todo ello, la provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados de COVID-19.

Aislamiento obligatorio

Existen 662 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia.

En la jornada de este jueves se dará de alta a 74 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 2500 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Ingresos a la provincia

Este miércoles ingresaron 623 vehículos al territorio provincial, de los cuales 605 eran camiones de carga. Son un total de 972 personas, entre ellas 248 repatriados y 37 con intención de permanecer en la provincia, entrando todas por Mansilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.

Fueron controladas 36.876 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia, siendo judicializadas 290 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 13.455 vehículos y se secuestraron 67 de ellos.

Asimismo, a partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron 12 automóviles y 42 motocicletas.

Inspecciones a comercios

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en ocho comercios de diferentes rubros, labrándose seis actas de infracción y clausurándose preventivamente un supermercado.

En los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la ciudad de Formosa se inspeccionaron 38 comercios, labrándose 17 actas de infracción, con secuestro de 200 kilos y 120 litros de mercadería vencida.

También se clausuraron 16 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.

Dengue

En relación al brote de dengue, este viernes 15 de mayo se continuará con la fumigación espacial en localidades del interior.

A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios San Blas de Laguna Blanca, Obrero de General Belgrano, Santa Ana de Laguna Naineck, Laguna Pe de Siete Palmas, la Nueva Laishí de Misión Laishí, Salada y Centro de Ibarreta, Itatí de Pirané, Riacho Negro en Clorinda, la localidad de El Chorro y establecimientos rurales de Herradura y Tatané.

Este trabajo se hará en la ciudad capital en los barrios Villa Lourdes, Parque Urbano, Villa del Rosario y San Martín.

El descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio capitalino continuará en el barrio Obrero, mientras que el trabajo conjunto con Vialidad Provincial se desplegará en el barrio San Agustín.

Instalaciones

En otro orden, se destacó «la actitud solidaria que siguen expresando distintas instituciones formoseñas que han puesto sus instalaciones a disposición de este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19».

Tal es el caso de los sindicatos ATE y UPCN, los clubes Sarmiento y Sol de América de la ciudad capital y Argentinos del Norte de Clorinda, como así también el Sindicato de Luz y Fuerza, que hizo lo propio con la ambulancia que posee.

Aumento a pensionados

Por otra parte, se anunció que el gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, dispuso un aumento del 15% para los beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales (IPS) de la provincia.

De esta manera, el monto mínimo que se asigna a los beneficios previstos para ese régimen de la Ley Nº 482 se fija en la suma de $6.544, retroactivo al 1º de mayo.

Aumento de la transmisión

«Comprovincianos, estamos advirtiendo en estos días un aumento de la transmisión de coronavirus en la República Argentina y en nuestra región en particular», puso de relieve el Consejo.

Se hizo notar que «esto es un llamado de atención para mantenernos alertas, no solamente en el estricto control de nuestros límites y el cumplimiento de la cuarentena obligatoria de quienes ingresan a territorio formoseño, medidas sanitarias que hoy vemos replicadas en otras provincias e incluso países, sino que también nos advierten sobre la importancia del cumplimiento de los cuidados preventivos que debemos tener de manera individual y comunitaria».

«Tenemos un Estado presente, un sistema de salud provincial fortalecido y una comunidad organizada –se remarcó-. Como hijos de esta tierra, orgullosos de ser formoseños, debemos continuar más unidos que nunca, más firmes que nunca. No bajemos los brazos. En Formosa, no se rinde nadie», concluye el parte.