Formoseño denuncia que clonaron su WhatsApp e intentaron estafar a sus contactos

Eric Fernández, un vecino formoseño, se contactó con el Grupo de Medios TVO para denunciar una situación que se viene alertando desde hace tiempo y que tiene que ver con el aumento de las estafas virtuales. En esta ocasión, el hombre pudo detectarla a tiempo y así evitar una cadena de perjudicados que además incluía a los contactos de sus contactos.

Fernández decidió hacer público lo ocurrido con el fin de alertar a los demás formoseños y evitar así que caigan en esta trampa que tiene perjudicados en todo el país, bajo una modalidad que sigue creciendo.

“Los delincuentes se manejan de una manera inteligente porque primero hackearon la cuenta de mi sobrina y por medio de su celular me hackearon a mí. Lo que pasó es que ella, que en realidad no era ella, sino un estafador, empezó a charlar conmigo pidiéndome primero ayuda y luego dinero porque se le había bloqueado la cuenta y me decía que necesitaba la plata, que después me iba a devolver, en esa charla vía whatsapp yo le comenté que no tenía en la cuenta mucha plata, que en efectivo sí podía ayudarla y mientras seguían haciéndose pasar por mi sobrina y como yo no tenía el monto que me solicitaron, me pidieron si le podía hacer el favor y pasarle un número porque le habían pedido un número de cuenta, si le podía reenviar ese código para que le habiliten la cuenta, yo no me percaté de que había puesto mi celular en la cuenta de wathsapp, entonces me envían la cuenta y yo le mando para hacerle el favor y ahí es donde este personaje introduce mi cuenta, me bloquea el wathsapp y empieza a utilizarlo con mi perfil solicitando dinero a mis contactos porque pudo acceder a la cuenta y entraba en los grupos que yo tenía, pedía plata como haciéndose pasar por mí, usando mi perfil”, relató todavía asombrado por lo ocurrido.

“Mientras estas personas hacían eso, a mí se me bloqueó el whatsapp, quise comunicarme con ellos y ya no me dio, ahí me di cuenta lo que estaba pasando, traté de recuperar mi cuenta y no podía hasta que me llamó uno de mis contactos que es ingeniero y me dijo que sí me podía prestar los 20 mil pesos que le pedí, me pregunta cómo quería que me transfiera la plata y le dije que no, que yo no era el que estaba pidiendo plata, él me dice que yo se la había pedido por whatsapp y ahí me empecé a preocupar más porque mucha gente conocida mía trató de ayudar y fueron víctimas a la vez de esto por eso efectué la denuncia, esto ya era muy grave”, acotó Fernández.

En ese sentido no solo se mostró preocupado por el perjuicio de que los contactos creyendo que era él le prestaran dinero, sino que también corrían el riesgo de que les roben su whatsapp y así seguir estafando a sus contactos. “No es solo la cuestión de la plata sino que utilizan tu mismo contacto para pedir el mismo favor de que le envíen el número de cuenta y ahí hackean a otra persona el celular, a todos los contactos le piden dinero, es una cadena la que se forma ya perjudicando a muchas personas”, expresó.

De la misma forma relató que cuando se acercó a radicar la denuncia, los efectivos quedaron sorprendidos por la manera en la que actúan los malvivientes. “Cuando hice la denuncia les sorprendió la forma en la que están actuando ahora, me dijeron que ya hicieron como una denuncia legal porque implica a muchas personas y es muy grave la situación, hay muchas personas que por ahí no tienen muchos recursos pero son solidarias y envían su dinero para ayudar y son perjudicadas, lo más complicado es que lo hacen en cadena, cosa que no solamente perjudica a una persona sino que a varias, es una cadena que no tiene fin y son muchos los perjudicados”.

“En mi caso fue una cosa que yo no tengo tanto dinero en la cuenta, trato de dividir y el monto que me pidieron en ese momento no tenía, nosotros queremos ayudar, hay mucha gente solidaria en Formosa, por ahí podemos caer inocentemente pero lo importante es remarcar eso de llamar a las personas para constatar que son ellos los que necesitan el dinero o directamente ir a hablar presencialmente, eso es mucho mejor, consultar primeramente cuál es la necesidad que tiene y ver la manera de ayudar, asegurarse de que sea esa persona la que está necesitando y no dar datos, en mi caso no di datos de nada, pero lo que me informaron es que a mi sobrina le hackearon antes la cuenta porque ella dio datos, según calcula ella, desde que se fue a poner la vacuna dejó todos sus datos y después de eso pasó, la llamaron a ella y le pidieron el código que le enviaron y así cayó ella en la primera estafa, después me escribieron a mi que soy uno de sus contactos”.

“En este caso a mí directamente me robaron la identidad porque eliminaron mi teléfono, desvincularon mi celular y se quedaron con el whatsapp, eso pasó conmigo y ahora tengo que tratar de recuperar mi número, quise poner mi PIN para recuperar y Wathsapp ya no me permite hacerlo, ahora envié un gmail y me contestaron que se van a comunicar conmigo para verificar la autenticidad de mi número y tratar de recuperarlo”, explicó.

“Quiero que la gente esté alerta, informando se evita que caigan en esta situación, esto es verídico y a muchas personas las puede perjudicar por eso quise dar a conocer lo que me pasó, así la sociedad está alerta”, finalizó.

