Formoseños aseveraron que precios de mercaderías “suben sin control”

Compartir

Linkedin Print

Consumidores formoseños, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se mostraron indignados ante la suba constante de inflación que ven reflejada directamente en el valor de mercadería esencial como azúcar, aceite y fideos, que según expusieron “suben sin control”, lo que complica la economía familiar, teniendo en cuenta además que los ingresos en las casas mermaron debido a que aún hay actividades que no se pueden realizar en su totalidad.

Los pobladores manifestaron que las subas son reiteradas y que hay supermercados que cuentan con promociones y bajos precios, pero que en su mayoría se agotan en el mismo día debido a la alta demanda y no todos pueden acceder a eso. Pidieron que los organismos encargados actúen al respecto ya que la mayoría de la mercadería está dentro del programa “Productos Esenciales” y no deberían tener subas constantes.

“Cobro la Asignación por Hijo y aparte hago torta a la parrilla, pan casero y con eso me tengo que arreglar, no alcanza para nada pero uno hace malabarismo, es muy poco lo que podemos juntar con eso porque tampoco la gente tiene plata. Igual en cada casa la situación está difícil, más que nada para los que tenemos chicos, solo en la comida se gasta un montón y un poco más de dos mil pesos no alcanzan ni para una semana”, dijo una mujer consultada.

“Estuve recorriendo varios supermercados y vi que hubo aumentos, hay algunos que siguen con precios que todavía se pueden pagar pero en su mayoría subieron, en la leche en polvo se nota mucho también en el aceite, los que tenemos hijos que usan pañales estamos complicados, los fideos en paquetes también están mas caros que antes, incluso la ropa, los calzados para los chicos aumentaron”, acotó.

Otra vecina consultada opinó que “siempre sube todo, en su mayoría todos los productos van atados a la inflación, los fideos, azúcar, leche siempre están con aumentos cuando supuestamente tienen que mantener su valor, pero nunca se cumple. Cuesta muchísimo pero uno trata de llegar a fin de mes como puede. Yo voy al super cada mes y ahí noto la diferencia, veo diferencia en los tickets y comparo cuando voy a mi casa, de todas formas, uno gasta un montón comprando solo lo necesario, del mes pasado a este por ejemplo vi una diferencia de mil pesos en la compra en total y es un montón, ya nos complica y encima no todos podemos trabajar así que peor”.

“Hubo aumento en toda la mercadería como pasa todos los meses, como jefa de hogar que soy veo que todo sube y más porque soy sola y cuesta, nos paguen lo que nos paguen no alcanza, por ahí sí aumentan un poco los sueldos pero la plata no rinde porque está todo caro. Hay cosas en las que noto mayores aumentos, sobre todo en la ropa y los calzados, en la mercadería es constante, el azúcar por ejemplo se consigue a diferentes precios depende de donde se compra, hay diferencia con los fideos, ahora por menos de 100 pesos no se lleva un kilo, el aceite también está caro, hay que recorrer para buscar un precio más o menos acorde, no es que uno va a encontrar barato, cada vez que hago las compras veo las diferencias. Antes compraba por 3 mil pesos y llevaba todo, ahora con menos de 5 mil pesos no llevo y eso que compro lo mismo, ni poniendo dos mil pesos de más compro lo que necesito, está muy difícil la situación”, dijo otra vecina.

Además de la mercadería, las personas consultadas precisaron que el incremento de los productos de higiene también es notorio, sobre todo los que son de primera necesidad como dentífrico, jabón de tocador, desodorante. “No es solo el tema con la mercadería, hoy en día una crema dental no te sale menos de 250 pesos comprando una medianamente buena, es una locura lo que vale, ni hablar de un desodorante, todo arriba de 100 pesos”, lamentó otro poblador.

Otro rubro donde se ven las subas estrepitosas es en el de lácteos donde la manteca y los yogures lideran el raking. “Una manteca chica no vale menos de 80 pesos y las más grandes pueden llegar a costar 200 pesos, es demasiado para estos tiempos pero así está todo, comprando a veces solo para cocinar un mediodía no se gasta menos de 500 pesos y es porque todo está caro, más que nada la carne y las verduras, comer un guiso se está transformando en un lujo en los tiempos que corren”, aseveró otro formoseño.