Un menor de 16 años falleció tras ingerir bebidas alcohólicas con otros 15 originarios

Compartir

Linkedin Print

Policía y Gendarmería acudieron a verificar un requerimiento conforme protocolo a una vivienda de La Primavera, donde se halló a un menor de 16 años casi sin signos vitales, fue derivado al Hospital de Laguna Blanca donde falleció de un paro cardiorrespiratorio por intoxicación alcohólica.

En todo el territorio formoseño se encuentra vigente la cuarentena, con medidas sanitarias preventivas para evitar la propagación del Coronavirus en la población, conforme lo dispuesto por el gobierno de la provincia, a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, en el marco de la pandemia que azota a todos los países del mundo y que también llegó a la Argentina, ocasionando cambios de hábitos y cuidados.

En lo que respecta a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, en algunos barrios de esta ciudad y localidades del interior, se siguen detectando comercios que infringen la legislación vigente y venden bebidas alcohólicas fuera del horario permitido o realizan fiestas privadas con consumo de alcohol pese a las restricciones y exhaustivos controles, poniendo en riesgo el status sanitario que tiene Formosa.

En esta línea de trabajo, el jueves último a las 11:30 de la mañana, efectivos del Destacamento Primavera en forma conjunta con integrantes de la Gendarmería Nacional, acudieron a verificar un requerimiento conforme protocolo de actuación en una vivienda de la comunidad La Primavera, jurisdicción de la Unidad Regional Cuatro.

Al llegar a una vivienda ubicada en cercanías a la cancha de Solano, del patio posterior salen corriendo unos 15 originarios, quienes al advertir la presencia de los uniformados se dieron a la fuga hacia un sector de monte ubicado en la zona.

En el sitio quedo tendido un joven, tras solicitar autorización para ingresar establecieron que el adolescente no respondía a las preguntas que se le realizaban y casi no tenía pulso; observándose una gran cantidad de botellas y cajas de vino, como así botellas plásticas.

Se solicitó la presencia de la ambulancia del Centro de Salud de esa comunidad, el médico dispuso el traslado de urgencia al Hospital de Laguna Blanca, informando el médico momentos después que el joven falleció.

Lo sucedido se informó al juez de turno de Clorinda, Dr. Julio Raúl Mauriño, quien dispuso que se realice un Expediente judicial e inspección ocular en el sitio con el perito.

Conforme lo dispuesto por el magistrado, se realizaron las diligencias procesales en la escena del hecho, con el perito y fotógrafo de la Delegación de Policía Científica, procediéndose al secuestro en presencia de testigos de un cajón de botellas de cerveza, una botella de vidrio de vino, un vino en caja, una botella de jugo, entre otros elementos de prueba a los fines periciales.

De las averiguaciones realizadas en la zona, se pudo determinar que en una vivienda perteneciente a una mujer, colocaban un equipo de música y se juntaban a ingerir bebidas alcohólicas que eran vendidas por el propietario de una casa contigua.

Se dialogó con la propietaria del inmueble en cuestión e hizo entrega voluntaria un equipo de música con bafles grandes, procediéndose al secuestro y detención respectivamente. Posteriormente, se procedió a la detención del presunto responsable de la venta de bebidas alcohólicas, ambos en averiguación del hecho.

Finalizada las diligencias, el juez dispuso el traslado del occiso hasta el Hospital de Clorinda para la autopsia por parte del Forense Judicial, situación que se notificó a la madre del joven, quien refirió que su hijo es menor de 16 años y que se oponía al traslado.

Situación por la cual el juez dispuso que el director del Centro de Salud La Primavera que lo asistió en primera instancia, de no mediar signos de violencia realice el acta de defunción.

Posteriormente, a través del certificado respectivo se estableció como causal de muerte: “paro cardiorrespiratorio, intoxicación alcohólica, adicción al alcohol”, haciéndose entrega el cuerpo a su progenitora para las exequias.

Por el caso, además del Expediente judicial, se inició causa judicial por Infracción Artículo 205 y 239 del Código Penal Argentino, concordante con el DNU del PEN, se notificó situación legal a ambos detenidos y continuaron en libertad conforme lo ordenado por la justicia.