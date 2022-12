Formoseños coinciden en que para ganarle a la inflación hace falta un «Messi de la política»

Ayer a la mañana, un día después de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el Grupo de Medios TVO salió a las calles para hablar con los formoseños y preguntarles si conservan la misma esperanza que le tenían al equipo de fútbol para ganar la guerra contra la inflación que afecta cada vez más el poder adquisitivo de la gente. En este sentido, si bien muchos se mostraron «con fe» coincidieron en que para eso «hace falta un Messi de la política».

Primero, un hombre abordado dijo: «estamos muy contentos, lo vivimos como todo argentino sufriendo, con el corazón en la boca, pero muy confiados en que la Selección iba a ganar»; de la misma forma, en referencia a que el Gobernador Insfrán vaticinó el resultado de Argentina en el Mundial, opinó «si él dice que vamos a ganarle a la inflacion así será, porque no miente».

Seguidamente, una mujer asintió: «como ciudadana digo que hay que mandar buena onda al país. El Mundial nos trajo una alegría inmensa, nos lo merecíamos, los muchachos lo dieron todo de sí. Pienso que, así como ganamos el Mundial también podemos ganarle a la inflación, hay que tener fe, con un poquito de tiempo lo vamos a lograr, tenemos que luchar y sobre todo trabajar porque muchos no quieren hacer eso, en mi caso por ejemplo no consigo quien me corte el pasto, antes pasaban, veían el pasto largo y se ofrecían a cortarlo».

«Después de esto tenemos que empezar un año con esperanza y fe», lanzó con esperanzas.

Por su lado, otra persona consultada si cree que hay posibilidades de ganar el partido contra la inflación respondió que «por supuesto que sí, y tengo mucha esperanza de eso».

«Festejé muchísimo que nuestra Selección nos haya traído la Copa, respecto a la inflación creo que la guerra solo la vamos a ganar cambiando de gobierno, a nivel provincial y nacional. Pienso que sí se puede revertir nuestra situación, pero hace falta un Messi en la político», asintió otra de las consultadas.

De la misma forma, otra de las personas indagadas opinó: «esta difícil ganarle la guerra a la inflación, cada vez estamos peor, no podemos comprar nada, todo está muy caro. Yo vine la semana pasada y estaban las mercaderías a un precio, ahora está todo por las nubes, lo básico está muy caro».

Añadió que para Navidad «compartimos a la canasta con mis hijas, yernos e hijos donde cada uno trae sus cosas. Ya no es como antes que invitábamos sin preocupaciones».

Cuando se le preguntó qué expectativas tiene para el año que viene dejó en claro que «siempre esperamos que el nuevo año sea mejor, y lo deseamos».

«Tengo la esperanza que podemos ganarle la guerra a la inflacion, pongo mi confianza en Javier Milei», acotó por su lado un hombre que pasaba.

Finalmente, otra de las consultadas se mostró muy feliz por los resultados del mundial y se sinceró: «tenía muchas esperanzas y confianza. Tengo fe también que vamos a salir la situación en que estamos. Necesitamos a un Messi en nuestra política, la esperanza es lo último que debemos perder».

