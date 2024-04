Fórmula 1: Max Verstappen aplastó y se quedó con la pole de Japón

Nada mejor que volver con una pole position tras un abandono. Max Verstappen se fue amargado del GP de Australia tras el problema grave que sufrió su Red Bull en los frenos traseros y que lo obligaron a bajarse del RB20 después de haber completado apenas tres giros. Así, con el alma herida y masticando bronca, el neerlandés llegó a Japón, donde se disputa la cuarta cita de la 75ª temporada de Fórmula 1. Y si un trazado trata bien al tricampeón es justamente Suzuka.

Y en 2024 no fue la excepción. Porque el piloto del equipo de las bebidas energizantes dominó cada salida a pista, salvo el segundo entrenamiento libre en el cual no salió de boxes. Después fue implacable: encabezó el primer y tercer ensayo y la clasificación de punta a punta para lograr su 36ª pole position.

Algunos osados, o tal vez esperanzados en tener un Mundial más parejo, se tientan con arriesgar que el dominio de Max de 2024 no es tan grande como el del año pasado. Pero los números dejan en evidencia que no tienen razón. Verstappen se quedó con la pole en las cuatro primeras citas del año, algo que jamás había conseguido y enhebró su quinta en fila, sumando la de Abu Dhabi que cerró la agenda de 2023, para igualar su mejor racha que había logrado con el quinteto entre Mónaco y Gran Bretaña de 2023. ¿Más? Ganó dos de las tres carreras que disputó y la que no consiguió siquiera sumar puntos fue por un problema mecánico de su auto, que apareció cuando picó en punta en Melbourne.

Un dato. Los ingenieros de los equipos aseguraron que Suzuka entregaría un panorama firme sobre el funcionamiento de cada equipo, porque Baréin es una pista que puede tener arena, Arabia Saudita es un callejero y Melbourne, un semipermanente. En cambio, la pista japonesa mezcla curvas de alta, media y baja velocidad y es muy exigente. Allí, Red Bull mostró todo su poderío, porque Checo Pérez fue el escolta de Verstappen en la clasificación, a tan solo 66 milésimas.

En condiciones normales, Red Bull, con sus dos autos partiendo en primera fila, tiene el éxito en el bolsillo. Las estadísticas históricas de Suzuka apoyan la apuesta: en 28 de las 34 carreras disputadas en Suzuka, el ganador largo en la hilera inicial. Y Max venció en las últimas dos visitas, partiendo desde la pole.

El resto, más lejos. Lando Norris se mostró muy competitivo con su McLaren y partirá tercero, por delante de Carlos Sainz (Ferrari). El español volvió a ser el mejor de la Scuderia, muy por delante de un descolorido Charles Leclerc, quien apenas fue octavo. La presión sobre el monegasco irá en aumento en cada competencia en al que el madrileño lo supere, porque fue el elegido por los popes del team italiano cuando eligieron a un piloto para acompañar a Lewis Hamilton para 2025.

Mercedes se deshilachó en la clasificación después del buen tercer ensayo. Hamilton quedó séptimo, a más de medio segundo, mientras que George Russell fue noveno, a 811 milésimas. Lejos, muy lejos de Verstappen, quien mostro el poderío de su Red Bull y que, en condiciones normales (sin mediar problemas como en Australia) está lejos de todos.