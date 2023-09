Franco Colapinto, la promesa argentina de 20 años que lucha por un lugar en la Fórmula 2

El piloto argentino de Fórmula 3 fue tendencia los últimos días por la campaña que sus seguidores hicieron en redes sociales para conseguirle sponsors y así dar el salto a la Fórmula 2.

Franco Colapinto necesita más de 2 millones de euros para poder entrar en la Fórmula 2.

Argentina se caracteriza por ser uno de los países con más aficionados por el automovilismo. No solo se debe a las grandes hazañas que hizo Juan Manuel Fangio en la década del 50 o el casi campeonato de Carlos Reutemann en 1982, sino por las promesas que aparecen como una posibilidad de volver a poner la bandera argentina en lo más alto del deporte. En la actualidad, hay un nombre que reúne esta característica: Franco Colapinto.

Aunque es muy joven -apenas cumplió 20 años en mayo-, el oriundo de Pilar ya se ganó el amor de todos los fanáticos de las carreras. Tanto es el apoyo que consiguió que el fin de semana fue tendencia número uno en X, con el #FrancoColapintoalaF2.

Por más de un día, cientos de personas postearon en la red social sus mensajes para el piloto de Fórmula 3, con el objetivo de que empresas privadas y públicas pudieran aportar al presupuesto del joven y así llegar al monto que piden para entrar en la categoría mayor. Personalidades destacadas como Bizarrap y Hugo Basilotta (Vicepresidente de Guaymallén) se sumaron a la movida.

“La verdad que es tremendo todo el apoyo que tenemos de los argentinos. Los chicos que tomaron la iniciativa después de escucharlo a Fran son unos fenómenos”, explicó Aníbal Colapinto, padre de Franco, en exclusiva para Radio Mitre.

A lo largo de los años, las distintas categorías de fórmula fueron cambiando. Aunque mucho fue en relación a la tecnología puesta en los monoplazas, también fue en relación a lo que más se busca en un piloto. Décadas atrás, los corredores que más chances tenían de conseguir un lugar eran los que más talento poseían. Sin embargo, esto no es más así.

En la actualidad, lo que los equipos buscan es un gran presupuesto e inversiones de empresas. No es sorpresa entonces que la mayoría de los jóvenes que suben a la Categoría Reina sean quienes tienen un gran apoyo de importantes multinacionales o de Gobiernos con mucho capital.

Lamentablemente, ninguna de las dos opciones es el presente de Colapinto. El argentino cuenta con muy pocas empresas bajo su manga -las que más dinero ponen son YPF y Visit Argentina-, por lo que la suma que pudo llegar a juntar es más que insuficiente.

Algo a su favor es que ya es parte de la Academia Williams, por lo que parte de la inversión proviene de ahí. “Al estar en la Academia W, pone parte del presupuesto Dell -la empresa de tecnología- y el equipo, pero estamos trabajando para conseguir el resto, estamos cerca”, contó Aníbal.

Además, explicó que están organizando una conferencia de prensa para informar cómo vienen las reuniones con los posibles sponsors para el próximo año, por lo que habrá que esperar qué es lo que depara el futuro de la promesa argentina.

Aunque su futuro todavía es incierto, algo que nadie puede quitarle a Franco Colapinto es el gran año que tuvo en su paso por la Fórmula 3.

No es su primer año en la categoría, ya había tenido un año de experiencia en Van Amersfoort Racing (VAR), donde consiguió una pole position en su debút y dos victorias. Sin embargo, este ciclo era la prueba de fuego para el bonaerense: necesitaba terminar entre los cinco primeros para poder pensar en dar un salto a la F2.

Con un nuevo equipo más desarrollado y la experiencia previa, Franco pasó a ser uno de los favoritos de todos y ganador de carreras importantísimas. A lo largo de toda la temporada ganó un total de dos victorias -en Monza y Silverstone- y tres pole positions. A su vez, terminó cuarto en el campeonato de pilotos, hecho que se celebró mucho entre sus fanáticos.

Ahora que el calendario 2023 para la Fórmula 3 llegó a su final, lo único que queda es esperar a que la promesa argentina de 20 años pueda cumplir el sueño de todo un país.

