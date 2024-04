Francos respondió a reclamos de las universidades: «Hay que ajustar en todos lados»

El ministro del Interior, Guillermo Francos, respondió hoy al reclamo de las autoridades universitarias que exigen la actualización del presupuesto educativo, al sostener que «cuando hay que ajustar los gastos hay que hacerlo en todos lados».

«Es importante despolitizar el conflicto», pidió el funcionario en una entrevista al canal Crónica TV, luego de la convocatoria a movilizar el martes 23 de abril de las casas de estudio, y planteó: «Es público que las universidades han sido un instrumento importante para la formación de muchos profesionales, pero también han sido un vehículo de utilización partidaria por algunos sectores que se han dedicado a hacer política».

En la misma línea, señaló que «así como el Estado nacional ha ajustado sus cuentas, por qué no nos dedicamos a analizar a ver si las universidades nacionales no se han convertido en un lugar donde se ha generado trabajo artificial, innecesario».

«Cuando hay que ajustar los gastos hay que ajustarlos en todos lados, no es un sector el que deba ser privilegiado sino que todos tenemos que analizar cuál es la manera más eficiente de invertir los recursos del Estado en la educación pública y en la universitaria», desarrolló al respecto el ministro.

Tras la denuncia de adoctrinamiento en las universidades de Milei, Francos pidió «ver cómo se utilizan algunas medidas para exacerbar el problema», y habló sobre el abrazo masivo organizado en el Hospital de Clínicas: «Me hace un poco de ruido que justo ahora se planteen estas dificultades en el Hospital de Clínicas que todos sabemos que son históricas. Hace 25 años que en la Ciudad de Buenos Aires se plantea la crisis del hospital. No es un problema de hoy», argumentó.

«¿Tiene que hacerse cargo el gobierno del presidente (Javier) Milei del problema del Hospital de Clínicas que viene desde hace años? ¿Tiene que hacerse cargo el gobierno del presiente desfinanciamiento de la universidad pública? Está viéndolo. Se manejan con los presupuestos que le permiten la situación económica», se preguntó.

Ante esta situación, el funcionario propuso que la universidad, «que tiene su autonomía, plantee cuál es la forma que puede generar más recursos a los que aporta el Estado».

En otro pasaje de la entrevista, el ministro del Interior justificó el accionar de la administración libertaria de retrotraer las tarifas de las empresas de medicina prepaga a diciembre al sostener que «el Estado tiene la obligación de controlar que no haya desfasajes que afecten a la mayoría de la población».

«Entiendo que esto afectaba muy fuertemente a sectores importantes de la población y generaba una gran angustia por la desatención médica y le pareció necesario retrotraer los valores al mes de diciembre y que se actualice en función de la inflación», manifestó, y aclaró: «No es que sea la vocación del gobierno de intervenir en la economía, lo que pasa es que el Estado tiene la obligación de controlar que no haya desfasajes que afecten a la mayoría de la población. Es una responsabilidad de gobierno que no se puede eludir».