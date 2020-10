Frederic: “Formosa es ejemplar en cuanto al manejo de la pandemia”

Compartir

Linkedin Print

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, visitó Formosa y se reunió con el gobernador Gildo Insfrán. En ese marco, ante los continuos ataques que viene sufriendo la provincia desde medios concentrados porteños, la funcionaria nacional destacó que “Formosa es realmente ejemplar en cuanto al manejo de la pandemia”.

Tras el encuentro de trabajo que mantuvo con el titular del Poder Ejecutivo Provincial (PEP), la ministra Frederic y el gobernador Insfrán ofrecieron una conferencia de prensa en el sexto piso de la Casa de Gobierno.

La funcionaria inició su alocución agradeciendo al mandatario por “la recepción, la calidez y la hospitalidad en esta visita a Formosa, la primera de nuestra gestión”.

Destacó al encuentro de “muy importante para nosotros”, ya que el territorio formoseño “es un lugar estratégico de la Argentina, por los kilómetros de frontera que tiene, la importancia de las fuerzas federales y la situación por la que está atravesando Argentina en general, pero también por la decisión de este Gobernador para enfrentar la pandemia, que es ejemplar en la medida que ha demostrado que la cantidad de casos es realmente ínfima al lado de lo que ocurre en muchas otras provincias en el país”.

En ese sentido, puso de resalto la labor desarrollada en el contexto de la pandemia por las fuerzas federales, que “cumplen un rol central porque son quienes se ocupan de ofrecer algún tipo de resistencia, barrera y control en los lugares que son para la provincia más delicados de tránsito entre Paraguay y Argentina y también en la circulación interna”.

“Este es el tercer encuentro que hemos tenido con el gobernador Insfrán, dos sin pandemia y ahora este, de un trabajo que por supuesto va a seguir y que va a implicar para nosotros un compromiso ya con un contacto más estrecho con la realidad de Formosa, que para nosotros es fundamental”, enfatizó.

Consultada sobre si habrá algún refuerzo en el control fronterizo, Frederic indicó que “las fuerzas que se ocupan del control fronterizo son la Gendarmería y la Prefectura Naval”, puntualizando que “hace dos semanas hemos reforzado el personal poniendo a disposición el personal administrativo que estaba en esta zona, también por las restricciones a la circulación, pero creemos que no es sólo una cuestión de cantidad, que si bien es importante, lo más sustancial para nosotros es la coordinación y la mayor optimización en el uso de los recursos humanos que tiene el Estado Nacional”.

De manera que, según subrayó, lo que se está haciendo en el territorio formoseño “es mejorar esa coordinación y darle mayor impulso a la presencia a las fuerzas en las zonas donde la provincia más lo necesita”.

Hizo notar que “nuestra misión principal es el control de la frontera, con lo cual ahí deberíamos ser autosuficientes y no estar haciendo uso de la Policía de la provincia, que tiene millones de otras tareas para hacer”.

“Estamos en una situación muy especial, que es el cierre de fronteras y todo lo que ya sabemos que se tuvo que hacer en estos meses de emergencia sanitaria exigió una articulación mayor entre la Policía de la provincia y las fuerzas federales –dijo-. Estamos para que el ministro de Seguridad de Formosa y el Gobernador, por supuesto, delimiten las responsabilidades que podemos dar. Si nos requieren ayuda, se la prestamos, pero nosotros no deberíamos tener que contar con la fuerza provincial”.

Políticas públicas

En respuesta a otra consulta periodística, Frederic remarcó que “nuestras políticas de seguridad hoy están asociadas a las necesidades de la provincia y son las de reforzar el (control en) tránsito de las personas para evitar el contrabando y, sobre todo, la expansión del virus”.

Agregó que al mismo tiempo “estamos trabajando con una inversión del Fonplata para mejorar el paso fronterizo Pilcomayo, que es una tarea que hace a la inversión del Estado Nacional en la provincia de Formosa, que se estima en unos ocho millones de dólares que se van a invertir en el mejoramiento de la infraestructura de los pasos”.

En este punto, tras agradecer al gobernador Insfrán por la cesión de tierras para ampliar el paso internacional, precisó que se trata de una obra que se desarrollará en la zona de Puerto Pilcomayo, implicando la ampliación de las playas de estacionamiento de camiones, mejora en la infraestructura de las agencias instaladas allí, como Migraciones, Aduanas, SENASA, etcétera, y el control en la circulación.

Respecto de las pistolas taser, señaló que “algunas provincias como Mendoza y creo que Salta también, pero cada estado provincial es autónomo, con lo cual si alguno decide hacer la inversión y adquirirlas puede hacerlo”, acentuando que “el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene unas cien que llegaron en a principios de marzo, las cuales compró mi antecesora (Patricia Bullrich). Antes de que llegaran, apenas asumimos, decidimos que las mismas iban a ser utilizadas por las fuerzas especiales”.

Ataques mediáticos

En otro orden, en relación a los ataques desde medios concentrados porteños contra Formosa, los cuales se agudizaron en estos días, la titular de Seguridad de la Nación contestó categórica: “La provincia de Formosa es realmente ejemplar en cuanto al manejo de la pandemia”.

“Están claros los resultados de mantener esta política sanitaria en la provincia”, subrayó, planteando que “hay que ver lo que se oculta cuando se hace tanta difusión de información que finalmente no es central y que está pasando en otras provincias, inclusive en las que son gobernadas por la oposición, donde no han respetado demasiado la cuarentena en ningún momento y eso ha generado situaciones que hoy son de difícil gestión”

Reiteró que “hay que mirar sobre todo lo que no se dice y no tanto lo que se presenta, lo que claramente daña, hiere y molesta”, sugiriendo “leer algunos medios de otra manera”.

Apoyo y asistencia

“El objetivo de visitar Formosa no es sólo estar acá, sino ofrecerle al Gobierno provincial más apoyo y asistencia”, aseveró la ministra de Seguridad, consignando que “como todas las jurisdicciones, tenemos una cantidad limitada de recursos y hoy las fuerzas federales están siendo demandadas en muchos lugares del territorio nacional, pero sabemos que esta provincia es un lugar importante y queremos acompañar la política sanitaria del Gobierno de Formosa”.

Es así que “nuestro objetivo es hacer un uso más eficiente de los recursos humanos que tenemos y eso implica no sólo más tiempo de servicio, porque sabemos que hay una exigencia del personal, sino mejorar el diseño de los operativos que se hacen”.

Conceptuó este aspecto como “clave”, por lo cual mencionó que el subsecretario de Intervención Federal de la Nación, el doctor Luis Alberto Morales, también integró la comitiva que visitó Formosa.

A tal efecto, valoró que “hemos tenido una amplia descripción de la problemática de toda la línea de frontera y con ello nos vamos con mucho más conocimiento para mejorar el desempeño de las fuerzas federales en este lugar del país”, finalizó.