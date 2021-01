Fuerte mensaje de Gianinna Maradona contra los “amigos” de Diego:”El círculo, después de algo tan impactante, se hace cada vez más chico”

Compartir

La hija del Diez volvió a recurrir a sus redes sociales para publicar un texto que generó la reacción de sus seguidores.

Desde que murió Diego Maradona –el 25 de noviembre, a raíz de una insuficiencia cardíaca aguda– Gianinna decidió refugiarse en su madre, Claudia Villafañe, y su hermana Dalma. La actriz fue la primera en despedir al ídolo en sus redes sociales, mientras que la diseñadora de moda optó por publicar una foto de su hermana y su padre en lo que fue su reaparición en su cuenta de Instagram desde la partida del astro.

Semanas más tarde, y en la víspera a Navidad –cuando se cumplía un mes del fallecimiento de Diego– Gianinna anunció que cerraría su cuenta de Instagram y se limitó a comunicarse a través de Twitter. “Cerré Instagram porque las fotos de los árboles de Navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood (modo). Just that (solo eso)”, indicó hace unas semanas la ex pareja de Sergio Kun Agüero.

Desde entonces se expresa a través de su cuenta personal de Twitter, red social en la que tiene más de medio millón de seguidores. La madrugada de este lunes, Gianinna escribió un mensaje en el que dejó entrever que parte de quienes estaban presentes antes de la muerte de su padre, dejaron de estarlo cuando Maradona falleció. “Cuando creas que no. Bueno, sí. El círculo, después de algo tan impactante, se hace cada vez más chico”, sostuvo la mamá de Benjamín Agüero pasada la una de la mañana.

Al leer sus declaraciones, un usuario reafirmó su pensamiento y agregó: “Uffffff es impresionante”. A lo que Gianinna respondió con énfasis: “Taaaan” (sic) y sumó el emoji de un corazón.

El último 31 de diciembre, horas antes de que terminara el fatídico 2020 que se llevó a su padre, Gianinna le dedicó un emotivo posteo a Diego y a Benjamín –que en febrero cumple 12 años– y quien por estos días está en el exterior con su padre, con quien celebró las Fiestas.

La joven compartió una tierna foto de nieto y abuelo: “Hace un año estábamos los tres en la pileta”, recordó Gianinna sobre aquella imagen de Diego y Benjamín sentados en el sillón de su casa, en Tigre.

”Benja hoy está con su papá, vos con los tuyos. Yo, ¡conectada para siempre con ustedes dos!”, agregó con un conmovedor mensaje: ”¡Gracias por haberme hecho quien soy! Fui muy feliz, hoy hago lo que puedo. ¡Los amo para siempre, estemos donde estemos!”.

Recordemos que Gianinna había utilizado su cuenta de Twitter para expresar un fuerte mensaje antes de que se dieran a conocer los resultados toxicológicos de la autopsia de Maradona. La hija del Diez decidió utilizar la red social del pajarito para expresar su furia contra quienes buscaban que el resultado de la autopsia arrojara sustancias prohibidas en el cuerpo del ex jugador.

“Todos los hijos de p… esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA”, publicó, antes de que se conociera en detalle el reporte final de las pericias toxicológicas al cuerpo de Diego.

