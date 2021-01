Bareiro: “Estamos hisopando a la comunidad de Juárez, haciendo un rastrillaje intensivo”

Compartir

Linkedin Print

El responsable de la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC), el doctor Hugo Bareiro, enfatizó que “estamos haciendo un barrido poblacional intenso, recorriendo barrio por barrio en Ingeniero Juárez, para detectar casos de COVID-19, así como lo hicimos en Clorinda”.

A pesar de las inclemencias del clima, durante toda la jornada del lunes el personal de la UPAC estuvo realizando hisopados en el barrio Obrero de la localidad del Departamento Matacos, en una tarea mancomunada con los efectivos policiales.

“Ha llovido mucho y hay barro, pero eso no impide que sigamos trabajando”, manifestó.

Precisó que “estamos hisopando a la comunidad de Juárez, haciendo un rastrillaje intensivo en toda la ciudad”, detallando que “el sábado y el domingo efectuamos un recorrido casa por casa y este lunes, por las inclemencias del tiempo, nos instalamos en el centro de salud”.

Puso de resalto que “tenemos una aceptación masiva de la comunidad”, marcando que “el acompañamiento de los juarenses hace que podamos hisopar a una gran cantidad de los habitantes de este lugar”.

“Aproximadamente, hacemos un promedio de 300 hisopados por día”, puntualizó el especialista, estimando que “vamos a seguir manteniendo este mismo ritmo, teniendo en cuenta que vamos casa por casa, tomando además muestras para serologías de anticuerpos”.

En ese sentido, remarcó que “la respuesta y la adhesión de los vecinos, quienes solicitan que vayamos a hacerles el hisopado”, lo que calificó como “muy positivo”, ya que habla de “la preocupación y el compromiso que tienen”.

Para el especialista, el brote de casos en la zona oeste del territorio provincial se dio porque “como comunidad fuimos bajando los brazos, nos acostumbramos y naturalizamos que teníamos un bajo índice de contagios y de complicación. Ahora tenemos las consecuencias”.

A ello sumó que “también estamos viendo los coletazos del festejo de Navidad”, advirtiendo que “esta es una enfermedad que lamentablemente no perdona”, por lo que “vamos a tener que enfrentarla”.

No obstante, el doctor Bareiro aseguró a esta Agencia que “vamos a salir airosos, controlando esta situación que se está dando”.

Finalmente, exhortó a la comunidad formoseña, puntualmente a la de Juárez, a que “se sigan cuidando, cumpliendo las normas de bioseguridad. Usen el barbijo permanentemente, lávense frecuentemente las manos y respeten la distancia social. Esas son las medidas de prevención que tenemos hasta que podamos vacunarnos”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print