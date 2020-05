Fuerte pelea en las redes entre Cinthia Fernández y la China Suárez por las máquinas faciales

Compartir

Cinthia Fernández volvió a la carga este domingo con capturas donde se ve a la China realizando un tratamiento facial, no con una máquina, sino con un elemento de acero inoxidable, con propiedades refrigerantes. “Ángel de Brito ¿habías visto esto?”, le preguntó la bailarina al conductor, como desenmarañando un gran misterio. “No. Pero si dijo que…”, respondió el periodista.

Muchos usuarios le comentaron que el posteo de aquel entonces de la China no tiene nada que ver con el producto de Nu Skin que ella promocionaba. Sin embargo, Fernández respondió: “Es el Instagram de ella que tiene a parte exclusivo para esto, igual que tenemos nosotras por eso no tiene nada de malo, solo que no hay que tirar mala leche a los colegas porque todos estamos trabajando y mucha gente que no es del medio también es su trabajo extra”.

Minutos después, la China le respondió sin nombrar a la ex ShowMatch. Furiosa, Suárez fue contundente al respecto en su cuenta de Twitter. “No me rompan mas las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca”, escribió la actriz y acto seguido amplió su respuesta. “Y las cosas que uso para la cara, ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente. Así o más claro?”, disparó.

Pero la pelea continuó y Fernández se dio por aludida a la respuesta de Eugenia y redobló la apuesta publicando una serie de tuits para contestarle. “La arrobaría pero me bloqueo la chaina! Si tenés un Instagram con tu nombre paralelo es para controlar tus ventas, sino lo haces del personal, eso es porque cobras comisión al igual que nosotras, cosa que no tiene nada de malo, tranquila. Y estar embarazada no te santifica”, expresó la ex de Martín Baclini.

“Todos estamos sin paciencia en esta cuarentain y con la lengua floja así que no amenacemos porque puede volver lo que uno escupe. No reclutamos ni obligamos a nadie. Recomendamos igual que vos y justamente mostré la información de qué haces lo mismo porque te sigue mucha gente y está bueno que sepan que es un trabajo”, continuó un poco enojada a la vista de sus escritos.

Y cerró: “Muchas mujeres salieron adelante económicamente vendiendo productos que son buenísimos, así como lo puede ser el tuyo. Es una manera de venta. No hay que juzgar la próxima”.

Vale recordar que Cinthia, en defensa por los aparatos que promociona, había criticado durante la semana a la ex Casi Ángeles. “Otra cosa que me llamó mucho la atención es que la China Suárez dijo ‘yo no vendo esas máquinas’ y tres segundos después promocionaba cremas para la cara. ¿Es todo muy loco, no?”, dijo durante su descargo por redes sociales.

“Yo no estoy en contra de ningún dermatólogo ni de ningún esteticista. Dije que cada uno elige cómo cuidarse. A mí me pasa que no tengo tiempo por la situación de mi casa de ir a un centro de estética, donde usan la misma tecnología. Son gustos de cómo uno se quiere cuidar. Nada más que eso”, completó nla bailarina.

El escueto tuit que la China escribió el martes pasado por la tarde fue despertando con el correr de las horas una polémica que involucra a una veintena de famosas que promocionan en sus redes sociales una máquina facial como tratamiento de belleza. “No quiero vender ninguna ‘maquinita’ para la cara, gracias”, tuiteó con sarcasmo la pareja de Benjamín Vicuña.

Hubo denuncias públicas en las que se habló de un sistema piramidal a través del que algunas personas ganan más comisiones que otras, mientras que desde la compañía lo niegan y sostienen que se desenvuelven en la modalidad multinivel.

Sol Pérez que forma parte de la lista de famosas que quedaron envueltas en una polémica por la promoción de una máquina facial, salió en defensa de su imagen luego de que surgieran algunas denuncias públicas en las redes sociales en las cuales parecería que las influencers engañan a sus seguidores.

Lo primero que hizo fue referirse a la máquina Lumispa, que pertenece a la empresa multinacional Nu Skin. “La pide todo el mundo. Estaba agotada y recién ahora volvió a entrar. Si el producto fuese malo no habría tanta gente pidiéndolo. Es de limpieza facial, también se puede usar en el contorno de los ojos, tiene distintos cabezales”, indicó sobre el producto que promociona a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi cinco millones y medio de seguidores.

Luego aclaró que ella no tiene vendedores a su cargo, haciendo referencia al sistema piramidal: “Si la gente entra a mi comercio, que es el que tengo en mi Instagram, y compra, la que me vendió se llama una comisión, pero la plata es de la empresa. Y yo también me llevo una comisión”.

Recordemos que el pasado jueves, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación imputó a la empresa de cosméticos y máquinas para el cuidado de la piel Nu Skin Argentina INC Sucursal Argentina por brindar información falsa y engañosa para la promoción y venta de sus productos.

El organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo actuó de oficio tras verificar que la firma realizaba anuncios que inducían al engaño y la confusión, acción que incurre en la violación a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Según la imputación, la compañía habría incumplido con el deber de suministrar en forma cierta y objetiva información veraz sobre los productos que comercializa. El modelo de venta se presenta como salida laboral, cuando en realidad era un esquema piramidal o multinivel, donde no hay ingreso seguro pero sí se requiere que la vendedora/promotora realice una inversión inicial. Y además se premia si se consiguen más vendedores dispuestos a invertir.