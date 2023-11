Fútbol Federal A: Boca Unidos de Corrientes con bajas para jugar en Bahía Blanca

El partido eliminatorio entre Boca Unidos y Villa Mitre de Bahía Blanca se jugará el próximo sábado desde las 20:00 hs en el estadio «El Fortín» del club bahiense. El único resultado que le sirve al equipo correntino será la victoria, ya que el local clasificará a la próxima instancia empatando, ya que cuenta con la ventaja deportiva.

Para enfrentar a Villa Mitre, Boca Unidos no podrá contar con el zaguero central, Raúl Albornoz, quién en el último encuentro ante Central Norte de Salta llegó a su quinta amonestación, por lo que deberá cumplir con una fecha de suspensión. En tanto que ya estará a disposición para volver al equipo titular el mediocampista goyano Ángel Piz, quién purgó su sanción en la fecha anterior.

En tanto que el goleador de «aurirrojo», Gabriel Morales, podría perderse el cruce eliminatorio frente a Villa Mitre. Ya que el mediocampista rosarino se retiró lesionado en el segundo tiempo en el partido contra Central Norte de Salta. Por lo que tras los estudios médicos de rigor se conocerá el grado de la lesión, que lo podría marginar del trascendental cruce ante Villa Mitre.

«HAY QUE TRATAR DE HACER UN GRAN PARTIDO»

Boca Unidos le ganó el domingo a Central Norte de Salta y logró la ansiada clasificación a la fase eliminatoria del Torneo Federal A, metiéndose entre los 16 equipos que buscarán un ascenso directo a la Primera Nacional y la posibilidad de luchar por otra plaza contra un equipo de la B Metropolitana para el perdedor de la final.

Finalizado el encuentro, el técnico del equipo correntino, Raúl Estévez, hizo en rueda de prensa una especie de balance de la primera fase del certamen, que comprendió la disputa de 32 partidos en cuatro rondas por cada grupo. “Hemos sufrido mucho, pero también hemos disfrutado. En alguna etapa del campeonato de visitantes nos ha costado mucho, pero el equipo siempre ha tenido carácter. A donde fuimos, fuimos a ganar y hoy los muchachos tuvieron el premio tan deseado”, manifestó el DT. Además el «Pipa» indicó que “hubiera sido una injusticia no clasificar. Se hizo un gran partido contra un rival que juega muy bien y la verdad que nos vamos muy felices, demostrando que nunca hay que bajar los brazos”.

Antes del partido del domingo, Boca Unidos y Central Norte se cruzaron tres veces, con dos victorias para el equipo salteño y un empate. “Jugamos dos veces en Salta y hemos perdido en ambas ocasiones por 3 a 0. Ellos son un rival muy duro, pero se jugó muy bien. A veces hay algunas injusticias, que contra eso no se puede, pero se demostró que estamos a la altura y ahora tenemos que jugar otra final”, consideró el entrenador. “Lo que se hizo hasta ahora fue muy bueno. Esto que están haciendo los jugadores hay que agradecerlo porque es un sacrificio muy grande. Terminamos (la primera fase) prácticamente con 20 jugadores de campo y así se hace muy difícil, pero es un gran año de Boca Unidos”, resaltó.

Consultado por el autor del gol, Martín Ojeda, una de las figuras junto a Toni Medina del triunfo frente al Azabache, Estévez resaltó que “siempre cuando hacemos las charlas grupales ponemos su ejemplo. Él siempre estuvo de atrás y nunca puso mala cara, siempre estuvo apoyando al equipo, a sus compañeros, hoy le toca la posibilidad de ser titular, lo viene haciendo muy bien desde hace rato, y éste gol que hizo nos dio la clasificación”. Pese a estar clasificado de antemano desde hace un par de fechas, Central Norte encaró el partido del domingo con muchas precauciones, buscando hacer tiempo en cada pelota detenida, hasta el gol de Boca Unidos que lo obligó a salir a buscar la igualdad.

Al respecto, el Pipa expresó que “esta cancha es muy grande y los rivales lo saben, es muy difícil jugar acá, hay que tener cuidado porque en donde te hacen un gol, después para empatarlo es complicado y los contraataques son difíciles”, indicó. Ya con relación al desafío que se viene por delante, el técnico expresó que “vamos a trabajar en la semana enfocados en el objetivo, pero también con la satisfacción de haber cumplido algo importante. Estamos felices y ahora tenemos otra final, que es para nosotros como un premio”. “Villa Mitre es un gran rival, es muy difícil por la ventaja deportiva, por lo que hay que hacer un gran partido”, agregando que “vamos a jugar de la mejor manera y ojalá que nos podamos traer algo”, expresó para finalizar el técnico de Boca Unidos.