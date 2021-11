Gabinete analizó resultados «positivos» de gira y puso la lupa en aumento de precios en medicamentos

Compartir

Linkedin Print

El Gabinete nacional deliberó en la Casa Rosada con eje en los resultados «positivos» de la gira del presidente Alberto Fernández en Europa y la conformación de una comisión técnica para hacer un diagnóstico sobre el aumento de precios en medicamentos.

Así lo informó el canciller Santiago Cafiero, quien ofició de vocero del encuentro, que fue encabezado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el salón Eva Perón de la Casa Rosada desde las 7.40.

El presidente Fernández arribó esta mañana al aeropuerto de Ezeiza, junto a la comitiva que lo acompañó en la cumbre del G20 que se desarrolló el fin de semana pasado en Roma, y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que tuvo lugar en la ciudad escocesa de Glasgow, en el Reino Unido.

En su gira por Europa, el Presidente logró el apoyo de sus pares a los pedidos realizados al FMI para permitir a los países de bajos ingresos y renta media como la Argentina puedan cumplir con sus compromisos financieros y al mismo tiempo continuar su recuperación económica con inclusión social.

«El presidente Alberto Fernández hizo suyo los reclamos de las economías en desarrollo y de cómo efectivamente no solo de transición energética que se están planteando en la discusión de cambio climático se precisa el financiamiento y el acompañamiento de las economías desarrolladas y las economías ricas, sino también los nuevos diseños de arquitectura financiera que se precisan en este momento para la salida de la pandemia», dijo el canciller al término de la reunión de gabinete.

«El Presidente hizo suyo los reclamos de cada uno de estos países que está en una situación similar a la Argentina y en algunos momentos hasta poniendo el eje en cuál es la situación del país con respecto a la deuda y el endeudamiento», indicó Cafiero, quien arribó pasadas las 6 con la comitiva presidencial a Ezeiza y se dirigió directamente a la Casa de Gobierno para informar a sus pares sobre los resultados de la gira.

Según detalló Cafiero a la prensa, «lo que se planteó en el G20 es un relacionamiento bien directo con Europa y, por eso, las reuniones del presidente con jefes de Estado como Emmanuel Macron, Angela Merkel, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen».

El jefe del Palacio San Martín puso de relieve que «esto habla a las claras de cómo Argentina se quiere relacionar y abrirse al mundo a partir de sus potencialidades tener una relación madura y que defienda su soberanía», agregó Cafiero, tras participar de la reunión de Gabinete.

En ese marco, destacó «la inclusión en el comunicado del G-20 dos temas que la Argentina venía planteando para las economías emergentes: una era la creación del fondo de resiliencia y la otra es la de las sobretasas, para que el FMI lo siga trabajando, y por otro lado la inversión que se ha anunciado desde Escocia para desarrollar» hidrógeno verde.

«Es muy importante para la Argentina -recalcó.- porque la posiciona como uno de los países de vanguardia en esto, que es el hidrógeno verde, que es el combustible del futuro».

Se refirió de esta manera al compromiso de una inversión de 8.400 millones de dólares de una empresa australiana para producir hidrógeno verde en Río Negro, que fue anunciado desde Roma.

Ante una consulta sobre la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, Cafiero expresó que «el equipo argentino, encabezado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, sigue trabajando en una negociación que es muy dura» y remarcó que el Gobierno «negocia siempre defendiendo los intereses de los argentinos».

Asimismo, distinguió que el Gobierno «negoció poniendo los intereses de los argentinos por delante y logró avanzar, no se hizo un acuerdo rápido, el acuerdo se hizo recién en septiembre y Argentina se ahorró 37.7000 de dólares y llegando a un valor presente de su deuda del 54%».

«Eso -enfatizó- es negociar en defensa de los intereses de los argentinos. No como a veces nos tratan de condicionar desde sectores económicos que fueron los que promovieron ese endeudamiento y lo que buscan son soluciones rápidas donde se benefician ellos y eso es lo que este Gobierno no va a hacer».

En paralelo, insistió en que el Gobierno «busca negociar el mejor acuerdo posible que no ponga en riesgo este crecimiento que está viviendo la Argentina».

«Este año estamos creciendo al 8%. quizá un poco más, y también tenemos las exportaciones ya que llevamos 10 meses consecutivos de aumento», remarcó.

Compartir

Linkedin Print