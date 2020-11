Gallardo realizó un análisis sobre el fútbol argentino

Compartir

Hoy River abrirá su llave de octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Paranaense en Brasil, un rival al que conoce por la final de la Recopa Sudamericana de 2019 que fue triunfo 3-1, en el global, para el conjunto millonario. El equipo conducido por Marcelo Gallardo llega tras dos triunfos en la Copa de la Liga Profesional, ante Banfield y frente a Godoy Cruz.

En este contexto, el entrenador brindó una conferencia de prensa en la que no confirmó el equipo que parará en Brasil ya que aún mantiene algunas dudas. Sin embargo, anticipó que más allá de los esquemas y los nombres, el objetivo será el mismo: “Que los rivales no nos condiciones con el juego”.

El Muñeco aprovechó una consulta sobre una frase vieja en la que marcaba las “miserias” del fútbol argentino, para aclarar por qué lo dijo y poner en contexto la situación. Fue así que se sinceró al describir como “chato” los partidos que se disputan por el torneo doméstico: “No se están viendo partidos entretenidos, se están viendo partidos feos en un contexto también feo, que no hay público, en unas canchas que no son del todo agradables para la vista. Entonces todo lo que queremos ser no lo somos ni desde el mensaje, ni desde el pensamiento. Parecerían ideas voladoras, ideas sin sustento, sin argumentos. Desde ahí dije esas palabras. Si nosotros queremos algo mejor tenemos que ir por algo mejor”.

Las frases más destacadas

de Marcelo Gallardo

Partido ante

Atlético Paranaense

“El rival viene ganando y en su cancha es un equipo dificil, es una cancha difícil, un terreno en donde no estamos acostumbrados a jugar. Ya tenemos experiencia, eso sí, ya lo hemos enfrentado en la Recopa Sudamericana, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Intentaremos imponernos a través de la idea con la que vamos a jugar el martes, conocemos de estos partidos de 180 minutos, de lo exigentes que son”.

“Va a ser un partido de mucha intensidad en una cancha muy compleja, muy raída, en donde vamos a tener que hacer pie si queremos tener un buen resultado”.

Equipos brasileños

“Brasil sigue siendo una potencia, nos supera desde la economía. Lo bueno es que nosotros pudimos competir con ellos y eso demuestra que hay un espíritu del futbolista argentino que es muy bueno”.

“Si es desde lo económico, no podemos compararlo porque estamos en una situación de desventaja con el futbol brasileño. Pero esto es la Copa Libertadores y entonces no equiparamos desde otros lugares, desde lo mental, desde la fortaleza anímica”.

El 11 titular

“Tengo una idea, pero manejo alternativas y prefiero preservarlas para no darle una posibilidad al rival”.

“Somos un equipo que no tiene problemas en jugar con diferentes sistemas. La idea es la misma, que los rivales no nos condiciones con el juego”.

Jorge Carrsacal

“Cuando me enfocan poro ahí me veo con cara de ofuscado, pero no. A veces estoy pensando en otras cuestiones que tienen que ver cono lo que viene. Estaba molesto porque considero que Carrascal es uno de los talentos que hay en el fútbol argentino, donde se ven muy pocos, y es un jugador que se compromete desde el juego, pero tiene que seguir trabajando para validar todo el talento que tiene con más trabajo. Se le había dado la oportunidad de jugar el segundo tiempo completo y lo estaba haciendo de buena forma y no terminar el partido no era bueno ni pera él ni para nosotros. Pero lejos estoy de mostrarle un castigo, estoy lejos de eso. A mi me ha pasado como futbolista también, cometer errores de juventud. Lo único, es que hay que aprender de esas cuestiones para no repetirlas”.

Nicolás De La Cruz

“No hablé con él y no tengo nada para opinar sobre ese acontecimiento (la detención de su hermana). Si hablo con él sobre algo, será de manera privada y esperando que él esté totalmente ajeno a eso”.

Análisis sobre

el fútbol argentino

“Dije miserias propias y ajenas y se trataba de que en un fútbol argentino en donde hay mucha rosca política, donde todo juegan a ver desde dónde se saca ventaja, hay que acabar con eso. Si queremos un campeonato serio, tenemos que evaluar otras cosas, otras condiciones. Hay que evaluar desde otro lugar, tenemos que ser serios, serlo, no solo parecer. Y ahí es donde dejamos muchas dudas. Me da pena por el fútbol argentino, yo dije cuando estábamos en un momento de no actividad que para mí el fútbol argentino iba a entrar en decadencia total y bueno… yo creo que estamos en un proceso donde se está viendo un fútbol bastante chato, donde no se juega por nada y así y todo es chato”.

“No se están viendo partidos entretenidos, se están viendo partidos feos en un contexto también feo, que no hay publico, en unas canchas que no son del todo agradable para la vista. Entonces todo lo que queremos ser no lo somos ni desde el mensaje ni desde el pensamiento, parecerían ideas voladoras, ideas sin sustento, sin argumentos. Desde ahí dije esas palabras. Si nosotros queremos algo mejor tenemos que ir por algo mejor.

“Todos estamos dentro de la bolsa y nos debe pasar a todos, algunos la mencionan y otros no. No podemos hacer que no pasa nada, yo entiendo cuáles son los intereses que existen, económicos, políticos, los entiendo, pero lo que no entiendo es que realmente se tenga ganas de evolucionar y no estemos capacitados para eso.

“Es el contexto de país en el que vivimos, en donde parece que todo lo tiramos para adelante o lo resolvemos de la noche a la mañana o que vamos tirando cosas a ver qué recepción tiene y si cae bien lo tiramos y sino no pasa nada. Pero viene de hace rato, no es de ahora”.

“Me pone de mal humor que el contexto nos lleve a bajar un poco la atención cuando jugamos por el torneo local o por la Copa Libertadores. El contexto te lleva eso y yo no puedo disimular eso”.

Leonardo Ponzio

“Leo después de este parate, a sus 38 años podría haber sido uno de los futbolistas que mas lo sufriera como le pasó a otros y sin embargo es un jugador que demuestra que una situación como la que estamos viviendo de pandemia no lo ha hecho bajar los brazos. Eso se debe a una gran mentalidad fortaleza anímica, ganas de seguís siendo parte de un grupo de jugadores que quieren seguir compitiendo por algo”.

“Él está dentro de ese lote donde el deseo de competir está en su ADN. Es bueno para nosotros y para los jóvenes nuestros que ven ese reflejo en +el. Si le toca jugar apoya desde adentro y si está afuera es uno mas. En silencio, con sus formas, con su manera de ser y eso es genial para nosotros. Es buenísimo”.

Su futuro

“Cuando tenga deseos o ganas de irme, lo voy a hacer saber y me iré de acuerdo a lo que considere en ese momento. No le escapo a la situación, mientras tenga el enfoque puesto en lo mío, voy a seguir tratando de seguir teniendo esa concentración”.

Jorge Moreira

“Moreira está volviendo a liberarse en cuanto a su forma física, por eso no estuvo en consideración y segundo porque compita con el resto. Cuando él se sienta bien, tendrá su lugar”.

Enrique Bologna

“A respondido bien y es bueno para él que viene luchándola y se entrena con profesionalismo. Me pone contento por él porque quiere decir que Franco (Armani) puede descansar en algún momento”.

