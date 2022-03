García: «En Formosa nuestra emergencia es predial, porque se tiene en cuenta lo que está pasando en cada campo»

Compartir

El subsecretario de Producción Sustentable, el ingeniero Alejandro García, se refirió a la homologación de la emergencia agropecuaria para Formosa por parte de la Nación.

Esbozó categórico que “el haber acompañado una situación muy compleja que está viviendo la región y, en particular nuestra provincia, es una decisión política” y destacó que “hemos cumplimentado todos los procedimientos administrativos en forma muy rápida”.

“Fuimos convocados por el Gobierno Nacional a participar de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria y Formosa hizo su presentación con otras cuatro provincias”, señaló e informó: “Nuestra provincia fue contundente, con informes muy concretos, aprobados sin objeciones”.

En esta línea, añadió. “La noticia de la semana pasada, de que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, nos homologó la emergencia de la provincia de Formosa, nos permitió empezar a trabajar con la entrega de los certificados de emergencia”.

Y explicó: “Estos están siendo presentados por los productores, con entidades relacionadas impositivas o de financiamientos nacionales y estamos trabajando a nivel local, con los organismos provinciales para que estos productores puedan tener los beneficios de este tipo”.

“A la vez, nos habilita una instancia de trabajo político con el Gobierno Nacional en la gestión de recursos que tiene el Estado para poder beneficiar a los afectados y así mitigar esta situación y que, de alguna forma, los productores medianos o estructurados que fueron declarados en emergencia, puedan recibir beneficios de este tipo”, expuso.

En este punto, hizo referencia a los paipperos formoseños, manifestando que “con recursos provinciales, nuestro Gobierno, permanentemente está apoyando al sector de forma integral”.

En tanto, “los agrícolas, ganaderos o apícolas grandes tienen la posibilidad de acceder a financiamientos que están establecidos por Ley Nacional, como por ejemplo el de Banco Nación”, sostuvo García.

Afectación

Respecto del daño registrado, el funcionario de la producción esbozó: “Permanentemente venimos evaluando la situación. Hay que acordarse que esto es acumulativo, venimos del 2020 con una emergencia por sequía y de un 2021, que si bien no se declaró en emergencia, sí tuvo muchos incendios y déficit de precipitaciones importantes”.

A esta información, agregó: “Enero, febrero y marzo de este año, se dio un marcado déficit en el este de la provincia, es decir, todos los Departamentos que están sobre el río Paraguay”.

“Hacia el centro y el oeste de nuestra provincia, tuvimos precipitaciones importantes en los últimos meses, que han permitido que la oferta forrajera y la acumulación de agua a nivel superficial se esté recuperando”, explicó, no obstante, “todavía tenemos un déficit que se va a notar y afectar a la capacidad productiva”.

En este contexto, realzó que “lo importante es que no tuvimos mortandad de haciendas y por afueras de los parámetros” y celebró que “la hacienda en la provincia se está vendiendo de forma fluida, con muy buenos precios de comercialización tanto en ventas directas, como en remates físicos y televisados”.

Para finalizar, expresó: “La agricultura está siendo evaluada permanentemente y seguida. Hay cultivos que han sido muy afectados, principalmente los de segunda siembra, pero tuvimos muy buenas cosechas en otros cultivos en primera”.

“Por eso decimos que en Formosa nuestra emergencia es predial, porque se tiene en cuenta lo que está pasando en cada campo”, cerró.

